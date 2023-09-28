Активные экскурсии и особенная атмосфера: в Днепре в выходные будет работать ботсад

В воскресенье, 1 октября, ботанический сад ДНУ будет принимать гостей. Время работы с 10:00 до 16:00.
Об этом сообщили на странице ботсада в ФБ.
Посетителей будут ждать: свежий чистый воздух, особая атмосфера, активные (будет проводить директор сада Анатолий Кабар) и пассивные (по QR-кодам на табличках возле деревьев) экскурсии, тропический и субтропический мир экспозиционной оранжереи и т.д.
Вход с улицы Бронетанковая через административный корпус.
Кроме того, все желающие смогут приобрести комнатные растения, лекарственные и декоративные многолетники, травяные чаи, декоративные древесно-кустарниковые растения и не только.
Стоимость билета:
Билеты на территорию сада и в экспозиционную оранжерею — оплачиваются отдельно.
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