Активные экскурсии и особенная атмосфера: в Днепре в выходные будет работать ботсад

Хорошая новость!

В воскресенье, 1 октября, ботанический сад ДНУ будет принимать гостей. Время работы с 10:00 до 16:00.

Об этом сообщили на странице ботсада в ФБ.

Посетителей будут ждать: свежий чистый воздух, особая атмосфера, активные (будет проводить директор сада Анатолий Кабар) и пассивные (по QR-кодам на табличках возле деревьев) экскурсии, тропический и субтропический мир экспозиционной оранжереи и т.д.

Вход с улицы Бронетанковая через административный корпус.

Кроме того, все желающие смогут приобрести комнатные растения, лекарственные и декоративные многолетники, травяные чаи, декоративные древесно-кустарниковые растения и не только.

Стоимость билета:

взрослые – 45 грн;

дети от 7 до 14 лет – 15 грн;

дети до 7 лет – бесплатно;

переселенцы и участники боевых действий – 15 грн (при предъявлении удостоверения);

дети переселенцев и участников боевых действий – 9 грн.

Билеты на территорию сада и в экспозиционную оранжерею — оплачиваются отдельно.

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