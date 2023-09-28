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Активные экскурсии и особенная атмосфера: в Днепре в выходные будет работать ботсад

Сегодня 10:43
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Новости Днепра про Активные экскурсии и особенная атмосфера: в Днепре в выходные будет работать ботсад

В воскресенье, 1 октября, ботанический сад ДНУ будет принимать гостей. Время работы с 10:00 до 16:00.

Об этом сообщили на странице ботсада в ФБ.

Посетителей будут ждать: свежий чистый воздух, особая атмосфера, активные (будет проводить директор сада Анатолий Кабар) и пассивные (по QR-кодам на табличках возле деревьев) экскурсии, тропический и субтропический мир экспозиционной оранжереи и т.д.

Новости Днепра про Активные экскурсии и особенная атмосфера: в Днепре в выходные будет работать ботсад

Новости Днепра про Активные экскурсии и особенная атмосфера: в Днепре в выходные будет работать ботсад

Вход с улицы Бронетанковая через административный корпус.

Кроме того, все желающие смогут приобрести комнатные растения, лекарственные и декоративные многолетники, травяные чаи, декоративные древесно-кустарниковые растения и не только.

Новости Днепра про Активные экскурсии и особенная атмосфера: в Днепре в выходные будет работать ботсад

Новости Днепра про Активные экскурсии и особенная атмосфера: в Днепре в выходные будет работать ботсад

Стоимость билета:

  • взрослые – 45 грн;
  • дети от 7 до 14 лет – 15 грн;
  • дети до 7 лет – бесплатно;
  • переселенцы и участники боевых действий – 15 грн (при предъявлении удостоверения);
  • дети переселенцев и участников боевых действий – 9 грн.

Билеты на территорию сада и в экспозиционную оранжерею — оплачиваются отдельно.

Новости Днепра про Активные экскурсии и особенная атмосфера: в Днепре в выходные будет работать ботсад

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Новости Днепра про Активные экскурсии и особенная атмосфера: в Днепре в выходные будет работать ботсадУкраїнська Новости Днепра про Активные экскурсии и особенная атмосфера: в Днепре в выходные будет работать ботсадРусский

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