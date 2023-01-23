Активно общались со знакомыми в России: на Днепропетровщине задержали пророссийских агитаторов

В Днепропетровской области задержали четырех сторонников России, которые распространяли антиукраинскую пропаганду.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Все они живут в Павлоградском районе Днепропетровской области. Как рассказали в СБУ, бывшие работники предприятия угольной промышленности активно общались с родственниками и знакомыми живущими в России.

Один из задержанных поддерживал контакты со своими бывшими армейскими товарищами из РФ. После этого мужчина начал активно публиковать в своих соцсетях антиукраинские призывы.

Пенсионерка общалась с родственниками из РФ, которые подогревали в ней ненависть к Украине.

Еще один сотрудник объекта критической инфраструктуры транспортной отрасли, постоянно общавшийся с родственниками из страны-агрессора, поддерживал «путинский режим» и глорифицировал действия вражеской армии. Вторжение РФ повысило его надежду на скорый приход «асвобадителей» и свободную жизнь после оккупации врагом наших территорий.

Кроме того, обнаружен работник одного из промышленных предприятий региона, который осуществлял переписку со знакомыми из числа граждан РФ и критиковал действия украинской власти.

Всех четырех задержали. Им сообщили о подозрении.

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