Актеры, психологи, завхозы преподаватели: гумдеп опубликовал более 100 вакансий в Днепре

В гуманитарном департаменте Днепра опубликовали более сотни вакансий.

Об этом сообщили в телеграмм-канале ГумДепа Днепра.

Так, 1 марта появилось множество вакансий в учебных заведениях, заведениях культуры и спорта Днепра. Ознакомиться со списком можно ЗДЕСЬ.

Мы уже ждем вас в нашей команде! Присоединяйтесь! – отметили в ГумДепе.

Работу предлагают преподавателям, врачам, психологам, музыкальным руководителям, завхозам, дворникам и даже актерам. Поэтому если вам нужна работа и у вас есть соответствующие навыки — обратите внимание.

Напомним, ранее мы писали о ТОП-10 дистанционных вакансий в Днепре, где платят больше 30 тысяч гривен. О самых востребованных вакансиях, которые не из айти-отрасли и о том, каким водителям платят более 60 тысяч гривен.

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