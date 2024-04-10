Агрессор ударил по Днепропетровщине 6 раз: повреждены медучреждение и частный дом

Используя дроны и артиллерию, ударил по Никопольскому району 6 раз. Под ударом были Никополь, Марганецкая и Покровская сельская громады.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
В результате обстрелов повреждены медучреждение и частный дом.
Люди не пострадали.
Пожалуйста, не игнорируйте воздушные тревоги!
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