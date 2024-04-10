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  • Агрессор ударил по Днепропетровщине 6 раз: повреждены медучреждение и частный дом

Агрессор ударил по Днепропетровщине 6 раз: повреждены медучреждение и частный дом

Сегодня 07:55
просмотров

С вечера агрессор не прекращал атаковать Днепропетровскую область.

Новости Днепра про Агрессор ударил по Днепропетровщине 6 раз: повреждены медучреждение и частный дом

Используя дроны и артиллерию, ударил по Никопольскому району 6 раз. Под ударом были Никополь, Марганецкая и Покровская сельская громады.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

В результате обстрелов повреждены медучреждение и частный дом.

Люди не пострадали.

Новости Днепра про Агрессор ударил по Днепропетровщине 6 раз: повреждены медучреждение и частный дом

Новости Днепра про Агрессор ударил по Днепропетровщине 6 раз: повреждены медучреждение и частный дом

Новости Днепра про Агрессор ударил по Днепропетровщине 6 раз: повреждены медучреждение и частный дом

Пожалуйста, не игнорируйте воздушные тревоги!

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Новости Днепра про Агрессор ударил по Днепропетровщине 6 раз: повреждены медучреждение и частный домУкраїнська Новости Днепра про Агрессор ударил по Днепропетровщине 6 раз: повреждены медучреждение и частный домРусский

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