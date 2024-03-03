Агрессор целил дронами-камикадзе и артиллерией: Никопольщина сегодня пережила 11 вражеских атак

Сегодня Никопольщина пережила 11 вражеских атак. Враг запускал дроны-камикадзе и гнал из артиллерии.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Стреляли русские по районному центру. А еще по Марганецкой и Покровской сельской громаде. В последней есть пострадавшая. Это 51-летняя женщина. Она будет лечиться дома, – заявил глава ОВА.

За день агрессор повредил 13 частных домов, уничтожил 2 и повредил 13 хозяйственных построек.

Изуродованы 4 легковушки и грузовики. Задело линию электропередач.

В других громадах Днепропетровской области было тихо.

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