Агрессор целил дронами-камикадзе и артиллерией: Никопольщина сегодня пережила 11 вражеских атак

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
Стреляли русские по районному центру. А еще по Марганецкой и Покровской сельской громаде. В последней есть пострадавшая. Это 51-летняя женщина. Она будет лечиться дома, – заявил глава ОВА.
За день агрессор повредил 13 частных домов, уничтожил 2 и повредил 13 хозяйственных построек.
Изуродованы 4 легковушки и грузовики. Задело линию электропередач.
В других громадах Днепропетровской области было тихо.
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