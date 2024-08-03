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Агрессор целый день обстреливал Никопольщину: пострадали две женщины

Сегодня 18:54
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Сегодня враг снова обстреливал Никопольщину.

Новости Днепра про Агрессор целый день обстреливал Никопольщину: пострадали две женщины

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Целый день агрессор бил по Никопольщине – райцентру, Покровской, Марганецкой, Красногригоровской и Мировской общин. Атаковал дронами-камикадзе и артиллерией, — говорится в сообщении главы ОВА.

В результате обстрелов пострадали две женщины 65 и 75 лет. Врачи оказали им всю необходимую помощь.

Потерпевшие отказались от госпитализации и решили лечиться амбулаторно. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Повреждены 8 частных домов, 10 хозяйственных построек, еще одно уничтожено.

Изуродованы два гаража и два автомобиля. Имеются разрушения на двух предприятиях.

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Новости Днепра про Агрессор целый день обстреливал Никопольщину: пострадали две женщиныУкраїнська Новости Днепра про Агрессор целый день обстреливал Никопольщину: пострадали две женщиныРусский

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