Администраторов ТГ-каналов, которые в реальном времени фиксируют движение дронов и ракет рф, предупредили об ответственности

Игнат подчеркнул, что подобную информацию россия учитывает при планировании последующих ракетных атак.

Воздушные силы предупреждают об ответственности администраторов Telegram-каналов, выставляющих скриншоты и сообщающих в реальном времени о движении вражеских воздушных объектов.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Выставлять скриншоты и сообщать в реальном времени о движении вражеских воздушных объектов – запрещено, – сказал Игнат.

По его словам, Telegram-каналы, информирующие о конкретном движении ракет и «шахедов», нуждаются в особом контроле.

Речь идет не об официальных ТГ-каналах руководителей, а информирующих о движении вражеских ракет, «шахедов». В ближайшее время, возможно, будут приняты серьезные решения, возможны и уголовные дела, если будет основание для этого. Потому что некоторые Telegram-каналы в режиме реального времени представляют информацию о движении БПЛА и ракет, и как они ее получают – это еще отдельный разговор. На скриншотах указывается время и место нахождения дронов или их исчезновение с радаров, – отметил Игнат.

Он предостерег администраторов таких ТГ-каналов, что информирование врага является преступлением, и поэтому будут приниматься определенные меры.

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