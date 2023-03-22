Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Администраторов ТГ-каналов, которые в реальном времени фиксируют движение дронов и ракет рф, предупредили об ответственности

Администраторов ТГ-каналов, которые в реальном времени фиксируют движение дронов и ракет рф, предупредили об ответственности

Сегодня 14:38
просмотров

Игнат подчеркнул, что подобную информацию россия учитывает при планировании последующих ракетных атак.

Новости Днепра про Администраторов ТГ-каналов, которые в реальном времени фиксируют движение дронов и ракет рф, предупредили об ответственности

Воздушные силы предупреждают об ответственности администраторов Telegram-каналов, выставляющих скриншоты и сообщающих в реальном времени о движении вражеских воздушных объектов.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Выставлять скриншоты и сообщать в реальном времени о движении вражеских воздушных объектов – запрещено, – сказал Игнат.

По его словам, Telegram-каналы, информирующие о конкретном движении ракет и «шахедов», нуждаются в особом контроле.

Речь идет не об официальных ТГ-каналах руководителей, а информирующих о движении вражеских ракет, «шахедов». В ближайшее время, возможно, будут приняты серьезные решения, возможны и уголовные дела, если будет основание для этого. Потому что некоторые Telegram-каналы в режиме реального времени представляют информацию о движении БПЛА и ракет, и как они ее получают – это еще отдельный разговор. На скриншотах указывается время и место нахождения дронов или их исчезновение с радаров, – отметил Игнат.

Он предостерег администраторов таких ТГ-каналов, что информирование врага является преступлением, и поэтому будут приниматься определенные меры.

Читайте также:

Новости Днепра про Администраторов ТГ-каналов, которые в реальном времени фиксируют движение дронов и ракет рф, предупредили об ответственностиУкраїнська Новости Днепра про Администраторов ТГ-каналов, которые в реальном времени фиксируют движение дронов и ракет рф, предупредили об ответственностиРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Запорожье российская ракета попала в многоэтажку: горят квартиры
    Новости Украины
    Сегодня 12:57
    В Запорожье российская ракета попала в многоэтажку: горят квартиры

    Россияне продолжают терроризировать жителей Украины.

    СБУ будет контролировать передвижение пассажиров на международных и внутренних рейсах
    Новости Украины
    Вчера 18:58
    СБУ будет контролировать передвижение пассажиров на международных и внутренних рейсах

    Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому сотрудники Службы безопасности Украины…

    Жена российского неонациста, выступавшего с черепом украинского военного, рассказала, где он его взял
    Новости Украины
    Вчера 17:51
    Жена российского неонациста, выступавшего с черепом украинского военного, рассказала, где он его взял

    В августе 2022 года в сети появилась видеозапись выступления российского…

    Гудит вся сеть: в Ивано-Франковске женщина набросилась на 19-летнюю девушку из-за прыжков на скакалке
    Новости Украины
    Вчера 17:11
    Гудит вся сеть: в Ивано-Франковске женщина набросилась на 19-летнюю девушку из-за прыжков на скакалке

    В Ивано-Франковске разгорелся небывалый скандал из-за того, что девушка прыгала…

    Последние новости

    Бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона сорвался: украинский боксер отказался
    Бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона сорвался: украинский боксер отказался

    Бой Усика за звание абсолютного чемпиона сорвался.

    Сегодня 14:37
    просмотров
    10 малоизвестных фактов о реке Днепр: тут живет самый большой грызун Евразии и лежат казацкие сокровища
    10 малоизвестных фактов о реке Днепр: тут живет самый большой грызун Евразии и лежат казацкие сокровища

    Сегодня отмечается Всемирный день водных ресурсов. 97% воды на всей Земле – это морская вода, которую нельзя пить. Еще 2% пресной воды находится в форме ледовиков или глубоко под землей, для потребностей людей остается только 1% всей воды, что есть…

    Сегодня 14:06
    просмотров
    В результате прямого попадания ракеты в дом в Запорожье пострадали 18 человек (ФОТО)
    В результате прямого попадания ракеты в дом в Запорожье пострадали 18 человек (ФОТО)

    В Запорожье в результате ракетного удара пострадали дети.

    Сегодня 13:50
    0
    просмотров
    В Днепре кот, который четыре дня просидел на дереве, ищет хозяев
    В Днепре кот, который четыре дня просидел на дереве, ищет хозяев

    В Днепре кот, которого спасли из высокого дерева, ищет хозяев.

    Сегодня 13:25
    просмотров
    В Запорожье российская ракета попала в многоэтажку: горят квартиры
    В Запорожье российская ракета попала в многоэтажку: горят квартиры

    Россияне продолжают терроризировать жителей Украины.

    Сегодня 12:57
    1
    просмотров
    В центре Днепра столкнулись Tesla и такси: движение затруднено
    В центре Днепра столкнулись Tesla и такси: движение затруднено

    Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

    Сегодня 12:37
    0
    просмотров
    Есть пострадавшие: в Днепре в результате ДТП перевернулся грузовик «Эпицентра» (ФОТО)
    Есть пострадавшие: в Днепре в результате ДТП перевернулся грузовик «Эпицентра» (ФОТО)

    22 марта в Днепре произошло ДТП с двумя грузовиками.

    Сегодня 12:35
    просмотров
    В течение дня подача тепла в дома жителей Днепра будет прекращена
    В течение дня подача тепла в дома жителей Днепра будет прекращена

    Сегодня, 22 марта, в Днепре завершают отопительный сезон – самый тяжелый за все годы независимости Украины.

    Сегодня 12:14
    0
    просмотров
    Как выглядит забытый пляж на Победе-1 в Днепре: ржавые «грибочки» и паутина вместо сетки (ФОТО)
    Как выглядит забытый пляж на Победе-1 в Днепре: ржавые «грибочки» и паутина вместо сетки (ФОТО)

    В Днепре есть три официальных и еще несколько «диких» пляжей, на которых запрещено купаться, но горожане все равно их посещают, загорают там и купаются. Но есть и заброшенные пляжи, которые почти никто не посещает. Журналисты dnepr.info побывали на одном из…

    Сегодня 12:10
    просмотров
    До +17: Днепр накроет настоящее весеннее потепление
    До +17: Днепр накроет настоящее весеннее потепление

    В Днепре резко потеплеет.

    Сегодня 12:09
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх