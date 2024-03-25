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  • Абитуриенты из Днепра могут зарегистрироваться на НМТ-2024 с помощью «Дії»: видеоинструкция

Абитуриенты из Днепра могут зарегистрироваться на НМТ-2024 с помощью «Дії»: видеоинструкция

Сегодня 09:34
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Теперь зарегистрироваться на НМТ-2024 можно с помощью мобильного приложения "Дія"!

Новости Днепра про Абитуриенты из Днепра могут зарегистрироваться на НМТ-2024 с помощью

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Для участия в национальном мультипредметном тесте (НМТ) при создании персонального кабинета абитуриенты могут воспользоваться мобильным приложением «Дія» для автоматического заполнения паспортных данных. Отметим, что для этого важно иметь ID-карту или загранпаспорт в «Дії», — говорится в сообщении.

Отмечается, что регистрация для участия в НМТ начинается с создания персонального кабинета с помощью специального сервиса, который размещается на веб-сайте УЦОКО. Теперь поступающие могут создать персональный кабинет быстрее и удобнее с помощью «Дії». Нужно отправить копию цифрового паспорта через Дію — так персональные данные, необходимые для регистрации, будут загружены в сервис регистрации автоматически. То есть не надо будет вручную вводить информацию о себе и дополнительно загружать копии паспорта и карточки налогоплательщика.

Пошагово:

Шаг 1: Зайдя на страницу специального сервиса «Регистрация для участия в НМТ» и ознакомившись с предложенным документами, вам нужно нажать на кнопку «Начать регистрацию».

Шаг 2: Выберите опцию «Создать с помощью Дії».

Шаг 3: Нажмите на QR-код или отсканируйте его камерой смартфона, на котором установлена Дія и подтвердите отправку копии паспорта Дія.Подписью.

Шаг 4: В сервисе регистрации заполните короткую стандартную форму, в которой важно указать следующие данные:

  • контактную информацию;
  • выбрать категорию «выпускник текущего года» или «выпускник прошлых лет»;
  • указать учебный предмет на выбор среди предложенного перечня;
  • выбрать населенный пункт в Украине, где планируете находиться в дни проведения экзамена, или населенный пункт за рубежом, где хотите сдавать НМТ;
  • загрузить копию документа об образовании (если вы выпускник 2024 года — загрузить справку с места учебы, если закончили школу в предыдущие годы — копию аттестата или свидетельства о полном общем среднем образовании);
  • после прохождения вышеупомянутых шагов обязательно надо нажать кнопку «Отправить на обработку», чтобы данные пошли на обработку в региональный центр оценивания качества образования.

Именно ваш персональный кабинет является инструментом связи с региональным центром оценивания качества образования. В персональном кабинете вы получите уведомление об успешной регистрации. Кроме того, теперь для входа в персональный кабинет можно использовать Дія.Підпис. Для этого перейдите на страницу персонального кабинета, выберите вариант «Вход с помощью приложения Дія», нажмите на QR-код или сканируете его камерой смартфона, на котором есть Дія и пройдите проверку по фото, — отметили в МОН.

Напомним, регистрация для участия в НМТ началась 14 марта 2024 года и продлится до 11 апреля включительно.

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