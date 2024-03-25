Абитуриенты из Днепра могут зарегистрироваться на НМТ-2024 с помощью «Дії»: видеоинструкция

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.
Для участия в национальном мультипредметном тесте (НМТ) при создании персонального кабинета абитуриенты могут воспользоваться мобильным приложением «Дія» для автоматического заполнения паспортных данных. Отметим, что для этого важно иметь ID-карту или загранпаспорт в «Дії», — говорится в сообщении.
Отмечается, что регистрация для участия в НМТ начинается с создания персонального кабинета с помощью специального сервиса, который размещается на веб-сайте УЦОКО. Теперь поступающие могут создать персональный кабинет быстрее и удобнее с помощью «Дії». Нужно отправить копию цифрового паспорта через Дію — так персональные данные, необходимые для регистрации, будут загружены в сервис регистрации автоматически. То есть не надо будет вручную вводить информацию о себе и дополнительно загружать копии паспорта и карточки налогоплательщика.
Пошагово:
Шаг 1: Зайдя на страницу специального сервиса «Регистрация для участия в НМТ» и ознакомившись с предложенным документами, вам нужно нажать на кнопку «Начать регистрацию».
Шаг 2: Выберите опцию «Создать с помощью Дії».
Шаг 3: Нажмите на QR-код или отсканируйте его камерой смартфона, на котором установлена Дія и подтвердите отправку копии паспорта Дія.Подписью.
Шаг 4: В сервисе регистрации заполните короткую стандартную форму, в которой важно указать следующие данные:
Именно ваш персональный кабинет является инструментом связи с региональным центром оценивания качества образования. В персональном кабинете вы получите уведомление об успешной регистрации. Кроме того, теперь для входа в персональный кабинет можно использовать Дія.Підпис. Для этого перейдите на страницу персонального кабинета, выберите вариант «Вход с помощью приложения Дія», нажмите на QR-код или сканируете его камерой смартфона, на котором есть Дія и пройдите проверку по фото, — отметили в МОН.
Напомним, регистрация для участия в НМТ началась 14 марта 2024 года и продлится до 11 апреля включительно.
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Александра Лучка
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