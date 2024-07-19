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  • Абитуриенты в Украине уже могут подавать заявления в университет: на какие нюансы нужно обратить внимание

Абитуриенты в Украине уже могут подавать заявления в университет: на какие нюансы нужно обратить внимание

Вчера 11:34
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Абитуриенты уже могут подавать заявления в вузы.

Новости Днепра про Абитуриенты в Украине уже могут подавать заявления в университет: на какие нюансы нужно обратить внимание

Сегодня, 19 июля, началась подача заявлений в университеты для поступления на бакалавра, магистра медицинского, фармацевтического, ветеринарного направления, сообщили в Минобразования.

Прием заявлений на бюджет и контракт продлится до 18:00 (по киевскому времени) 31 июля. После этого заведения смогут проводить дополнительные наборы только по контракту.

Подача заявлений происходит через электронный кабинет поступающего на сайте ЕГЕБО.

Инструкции можно посмотреть здесь:

На какие нюансы следует обратить внимание?

  • после подачи первого заявления никаких данных в электронном кабинете изменить невозможно. Проверьте, правильно ли, до начала формирования заявлений;
  • в общей сложности в ЗВО можно подать 15 заявлений, в частности, 5 на бюджет, другие – на контракт. Для заявлений на бюджет нужно установить приоритеты от 1 до 5, где 1 – это заявление, которое для вас самое желательное для поступления;
  • заявления по разным основам поступления для получения высшего образования считаются в общее количество;
  • если вы имеете льготу, советуем к подаче заявлений обратиться в ближайшее учебное заведение с подтверждающими документами для внесения информации в соответствующий реестр. При подаче заявлений проверьте, отображаются ли льготы. Исключение только для льгот, которые дают право перевода на вакантные места. Дополнительная информация.
  • отменить заявление на бюджет без потери приоритета можно только до того, как его рассмотрит учреждение образования (т.е. до присвоения статуса «Зарегистрировано в учебном заведении» или «Требует уточнения поступающим»). После этого отменить заявление можно только с утратой приоритета (до даты завершения приема заявлений на соответствующее конкурсное предложение);
  • день подачи заявления никак не влияет на конкурсный балл поступающего или его место в рейтинге.

Обнародование списка поступающих, рекомендованных к зачислению в бюджет, состоится до 5 августа.

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Новости Днепра про Абитуриенты в Украине уже могут подавать заявления в университет: на какие нюансы нужно обратить вниманиеУкраїнська Новости Днепра про Абитуриенты в Украине уже могут подавать заявления в университет: на какие нюансы нужно обратить вниманиеРусский

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