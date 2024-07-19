Абитуриенты в Украине уже могут подавать заявления в университет: на какие нюансы нужно обратить внимание

Абитуриенты уже могут подавать заявления в вузы.

Сегодня, 19 июля, началась подача заявлений в университеты для поступления на бакалавра, магистра медицинского, фармацевтического, ветеринарного направления, сообщили в Минобразования.

Прием заявлений на бюджет и контракт продлится до 18:00 (по киевскому времени) 31 июля. После этого заведения смогут проводить дополнительные наборы только по контракту.

Подача заявлений происходит через электронный кабинет поступающего на сайте ЕГЕБО.

Инструкции можно посмотреть здесь:

На какие нюансы следует обратить внимание?

после подачи первого заявления никаких данных в электронном кабинете изменить невозможно. Проверьте, правильно ли, до начала формирования заявлений;

в общей сложности в ЗВО можно подать 15 заявлений, в частности, 5 на бюджет, другие – на контракт. Для заявлений на бюджет нужно установить приоритеты от 1 до 5, где 1 – это заявление, которое для вас самое желательное для поступления;

заявления по разным основам поступления для получения высшего образования считаются в общее количество;

если вы имеете льготу, советуем к подаче заявлений обратиться в ближайшее учебное заведение с подтверждающими документами для внесения информации в соответствующий реестр. При подаче заявлений проверьте, отображаются ли льготы. Исключение только для льгот, которые дают право перевода на вакантные места. Дополнительная информация.

информация. отменить заявление на бюджет без потери приоритета можно только до того, как его рассмотрит учреждение образования (т.е. до присвоения статуса «Зарегистрировано в учебном заведении» или «Требует уточнения поступающим»). После этого отменить заявление можно только с утратой приоритета (до даты завершения приема заявлений на соответствующее конкурсное предложение);

день подачи заявления никак не влияет на конкурсный балл поступающего или его место в рейтинге.

Обнародование списка поступающих, рекомендованных к зачислению в бюджет, состоится до 5 августа.

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