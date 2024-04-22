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  • Абрикосов может снова не быть: садоводов Днепра предупредили об опасности для плодовых деревьев

Абрикосов может снова не быть: садоводов Днепра предупредили об опасности для плодовых деревьев

Сегодня 20:55
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Плодовые деревья в Днепре и области под угрозой.

Новости Днепра про Абрикосов может снова не быть: садоводов Днепра предупредили об опасности для плодовых деревьев

Со второй декады апреля на территории Днепропетровской области наблюдается резкое ухудшение погодных условий: понижение температуры воздуха до 2 градусов тепла, осадки с грозами и шквальным ветром. Ненастье пришлось на сезон цветения абрикосов. Однако, как говорят специалисты ГУ Госпотребслужбы в Днепропетровской области, даже уцелевшие плодовые деревья до сих пор в опасности.

Неблагоприятные погодные условия могут повлиять на развитие болезней плодовых деревьев, таких как парша, мучнистая роса, монилиоз, вьющиеся листья персика, плодовые гнили и другие.

Этого можно избежать, обработав деревья от вредителей. Профилактическую травку советуют сделать садоводам в Днепре и области.

Специалисты отмечают, что возникновение этих болезней обусловлено высокой влажностью и резкими перепадами между ночной и дневной температурами. Кроме этого, на деревья могут нападать вредители – аленка мохнатая, плодожорки, трубкокруты, пыльщики, тли, клещи, вишневая муха и другие.

Чтобы уберечь будущий урожай, нужно провести химическую обработку садов. Впрочем, владельцам крупных угодий нужно предупредить органы местного самоуправления и владельцев пасек о времени, месте проведения обработки, названии, степени и сроке действия токсичности препарата.

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