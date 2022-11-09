«А уже сегодня мы шлём свой ответ»: Филатов о ночной атаке на Днепр

Пять БПЛА наша ПВО уничтожила. Но, к сожалению, есть и попадания. В Днепре беспилотники попали в логистическое предприятие. Ранены четверо его работников. В каком они состоянии, мы писали здесь.
Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал эту атаку и написал, что наши защитники уже отправили оккупантам ответ.
Выродки ночью розбомбили «шахедами» в Днепре почтовый терминал и тяжело ранили четверых обычных работяг. А уже сегодня мы шлём свой ответ. Отомстим за каждого. Спасибо 231-му бату! – написал Борис Филатов.
Напомним, ранее мы писали, что Лукашук показал последствия сегодняшних атак дронами по Днепру (ФОТО).
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