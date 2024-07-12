«А государство ничего не должно?»: в Днепре массово появилась «социальная реклама» с элементами российского ИПСО

В Днепре массово распространяют подозрительные агитки.

Недавно на улицах Днепра появилась странная «социальная реклама». Десятки постеров с «марксистскими идеями» расклеили в людных местах — на досках с объявлениями, на свалках, на столбах, то есть повсюду, где на них могут обратить внимание прохожие.

На это обратили внимание в тг-канале «Днепр Оперативный Война», получив фото постеров от горожан.

На сомнительных постерах изображена женщина, чье лицо явно сгенерировано ИИ. Она якобы обращается к власти с вопросами, так или иначе касающимися коррупции и войны в Украине. В агитках осветили достаточно болезненные для общества проблемы, которые явно вызовут эмоциональную реакцию и возмущение людей.

Несмотря на то, что постеры якобы призывают бороться против несправедливости, на сайте организации, от имени которой распространяется агитка в Днепре – немало новостей с российскими нарративами и враждебной ИПСО.

Так что вполне возможно, что автор рекламы хочет расшатать общество. Днепрян призывают не вестись на предложения поклеить подобные объявления по городу, ведь, скорее всего, это действительно элемент враждебной пропаганды.

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