9 июля в Кривом Роге объявлен День траура

В Кривом Роге объявили траур 9 июля.

День траура объявили в результате ракетных обстрелов предприятия города сегодня, 8 июля. Из-за удара погибли 10 человек. Еще более 40 пострадали.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Он добавил, что известно о 10 погибших — 6 женщинах и 4 мужчинах. Ранены 41 человек, среди которых 9 в тяжелом состоянии.

На месте ракетной атаки работают аварийные службы и продолжается разбор завалов.

В Метинвесте сообщили, что враг нанес удар по административному зданию Северного ГОКа. Поврежден холл столовой заводоуправления и выбиты окна.

Напомним, сегодня утром, 8 июля, враг атаковал ракетами Днепр и Кривой Рог. В Кривом Роге враг ударил по предприятию. Там возник пожар. По словам председателя облсовета Николая Лукашука, оккупанты ударили по гражданским людям в Кривом Роге, когда они были на работе. В Днепре есть разрушение многоэтажки, СТО и предприятия.

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