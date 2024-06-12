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  • 9 погибших, 29 раненых, 41 повреждена многоэтажка: последствия удара по Кривому Рогу «Искандером»

9 погибших, 29 раненых, 41 повреждена многоэтажка: последствия удара по Кривому Рогу «Искандером»

Сегодня 21:16
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Спасательная операция продолжается.

Новости Днепра про 9 погибших, 29 раненых, 41 повреждена многоэтажка: последствия удара по Кривому Рогу

Число погибших в результате российской атаки 12 июня по Кривому Рогу Днепропетровской области возросло до девяти. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Из 29 раненых, пятеро это дети. Еще четыре человека считаются пропавшими без вести, уточнил председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Он отметил, что удар по Кривому Рогу был нанесен, по предварительным данным, баллистической ракетой «Искандер-М» с территории временно оккупированного Крыма.

По данным Вилкула, поврежден 41 многоквартирный дом, одна гимназия, два училища. Развернут штаб помощи пострадавшим, также окажут помощь в отношении временного расселения тем, кому это нужно.

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Новости Днепра про 9 погибших, 29 раненых, 41 повреждена многоэтажка: последствия удара по Кривому Рогу Українська Новости Днепра про 9 погибших, 29 раненых, 41 повреждена многоэтажка: последствия удара по Кривому Рогу Русский

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