9-летнюю девочку из Днепропетровщины могли убить знакомые ее матери: выяснились новые детали

По делу об убийстве 9-летней украинской девочки Валерии в Германии ищут уроженца Молдовы и 50-летнего беженца из Украины. Об этом сообщили корреспонденты BILD из собственных источников.
Первый разыскиваемый – уроженец Молдовы, по имени Андрей, у которого раньше были отношения с 33-летней матерью Валерии. Мужчина сейчас живет в Праге, чешские следователи пока не могут его найти. Утром в день исчезновения Валерии он писал ее маме и потребовал созвониться. По информации BILD, Андрей был в Дебельне в тот день – его зафиксировали камеры наблюдения у дома его матери, а также отслеживание мобильного.
Второй – 50-летний беженец из Украины, бывший моряк Геннадий Л. Он был соседом семьи девочки. Незадолго до гибели ребенок сообщал, что его преследовал взрослый мужчина. Геннадий хотел встречаться с матерью Валерии, но она ему отказала. После этого он обещал «разрушить ей жизнь».
Полиция Дебельна не комментирует, мужчины подозреваемые в убийстве, или их хотят опросить в качестве свидетелей.
Правоохранители считают, что девочку убили, но следствие не предполагает, что в отношении ребенка совершили сексуальное насилие, ведь, когда ее нашли, девочка была одета.
Напомним, об исчезновении 9-летней Валерии стало известно 3 июня. Ребенок должен был пойти в школу, что в двух километрах от дома, но в тот день на занятиях так и не появился.
11 июня, стало известно, что во время масштабных поисков девятилетней украинки Валерии, которая 3 июня пропала без вести по дороге в школу, нашли тело в лесу возле города Дебельн (Саксония).
Тело нашли около 14:30 в лесу в 3 км от дома родителей Валерии. Отмечается, что это место еще не проверяли, но после появления новых свидетельских показаний, которые слышали крики о помощи в лесу, в этом районе провели масштабную поисковую операцию. Полиция тогда не смогла подтвердить, принадлежит ли найденное тело исчезнувшей украинской девочке.
Но 12 июня правоохранители официально заявили, что Валерию обнаружили мертвой.
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