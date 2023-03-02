80 кг тротила: в Днепре снова «заминировали» больницу и здание СБУ

В Днепре в первый день весны снова «заминировали» больницу и здание СБУ.
Так, на электронную почту Службы безопасности Украины поступило два сообщения. В первом письме речь шла о заминировании новой больницы (без предоставления адреса) по Днепропетровской области. Во втором письме было указано о заминировании зданий, в которых заложено 80 кг тротила (без предоставления адресов).
Об этом сообщает Днепровский городской совет.
Правоохранители обследовали три больницы и здание СБУ. В обоих случаях никаких взрывоопасных предметов не обнаружено. Информация о заминировании не подтвердилась.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре угрожали взорвать «Пассаж» и многоэтажку. Также читайте: в Днепре снова «заминировали» одну из школ.
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