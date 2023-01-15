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  • 8-летней Злате порубило осколками лицо: девочка чудом выжила во время ракетного удара в Днепре

8-летней Злате порубило осколками лицо: девочка чудом выжила во время ракетного удара в Днепре

Сегодня 12:03
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У всех поступивших в больницу после взрыва в Днепре лица были залиты кровью.

Новости Днепра про 8-летней Злате порубило осколками лицо: девочка чудом выжила во время ракетного удара в Днепре

По словам Сергея Рыженко, все поступившие в больницу после взрыва были полностью в крови.

О жутких подробностях он рассказал на своей странице на фейсбуке.

Одежда вместе с плотью вырвана с кусками по всему телу. Все доставленные в больницу были усыпаны строительной пылью. Узнать и определить возраст почти невозможно. В голову, грудь, живот, конечности позалетали металлические обломки, бетон и камни. Вокруг пострадавших стоял бесчеловечный крик близких, – написал Рыженко.

Он отметил, что на помощь раненым приехали даже врачи, которые в этот день были выходными. Все они в считанные минуты были в приемной и спасали раненых.

Одна из пострадавших – восьмилетняя Злата. Она была рядом с эпицентром взрыва, но ей удалось выжить. Обломками ей посекло лицо, но сейчас ее жизни ничего не угрожает.

 

Новости Днепра про 8-летней Злате порубило осколками лицо: девочка чудом выжила во время ракетного удара в Днепре

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Новости Днепра про 8-летней Злате порубило осколками лицо: девочка чудом выжила во время ракетного удара в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про 8-летней Злате порубило осколками лицо: девочка чудом выжила во время ракетного удара в ДнепреРусский

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