8-летней Злате порубило осколками лицо: девочка чудом выжила во время ракетного удара в Днепре

У всех поступивших в больницу после взрыва в Днепре лица были залиты кровью.

По словам Сергея Рыженко, все поступившие в больницу после взрыва были полностью в крови.

О жутких подробностях он рассказал на своей странице на фейсбуке.

Одежда вместе с плотью вырвана с кусками по всему телу. Все доставленные в больницу были усыпаны строительной пылью. Узнать и определить возраст почти невозможно. В голову, грудь, живот, конечности позалетали металлические обломки, бетон и камни. Вокруг пострадавших стоял бесчеловечный крик близких, – написал Рыженко.

Он отметил, что на помощь раненым приехали даже врачи, которые в этот день были выходными. Все они в считанные минуты были в приемной и спасали раненых.

Одна из пострадавших – восьмилетняя Злата. Она была рядом с эпицентром взрыва, но ей удалось выжить. Обломками ей посекло лицо, но сейчас ее жизни ничего не угрожает.

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