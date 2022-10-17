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8 колотых ран: в Покрове мужчина ограбил и убил пенсионерку

Сегодня 18:45
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В Покрове Днепропетровской области мужчина жестоко убил 83-летнюю женщину и ограбил ее. Убийцу задержали.

Новости Днепра про 8 колотых ран: в Покрове мужчина ограбил и убил пенсионерку

Тело бабушки нашла соседка в одной из квартир в доме 45 на улице Центральной. Полицейские установили, что мужчина ворвался в квартиру пенсионерки вечером 11 октября. Он планировал нападение заранее. Когда бабушка открыла ему дверь, мужчина напал на нее и стал бить рыболовной пешней для зимней вырубки прорубей. Пенсионерка умерла от нанесенных ударов. Из квартиры женщины исчезли драгоценности, 300 гривен и ее банковская карта.

Новости Днепра про 8 колотых ран: в Покрове мужчина ограбил и убил пенсионерку

Судмедэксперты насчитали на теле пенсионерки 8 колотых ран: семь на груди и животе и одна на шее.

Правоохранители задержали убийцу. Им оказался 57-летний житель Покрова. Мужчина ранее был осужден за тяжкие преступления. Ему сообщили о подозрении по п. 6 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения – содержание под стражей. Нападающему грозит от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Новости Днепра про 8 колотых ран: в Покрове мужчина ограбил и убил пенсионерку

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Новости Днепра про 8 колотых ран: в Покрове мужчина ограбил и убил пенсионеркуУкраїнська Новости Днепра про 8 колотых ран: в Покрове мужчина ограбил и убил пенсионеркуРусский

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