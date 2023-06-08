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  • 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня: ситуация на фронте сегодня 8 июня

70 обстрелов из реактивных систем залпового огня: ситуация на фронте сегодня 8 июня

Сегодня 08:30
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Россияне и дальше сосредотачивают основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений.

Новости Днепра про 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня: ситуация на фронте сегодня 8 июня

За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К величайшему сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры, пострадали мирные люди.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться очень высокой.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки враг нанес авиационный удар в районе Стрелочной Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка, Леоновка Черниговской области; Нововасиловка, Волфин, Рожковичи, Волковка, Яблоновка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Гранов, Мороховец, Тернова, Старица, Волчанск, Гатище, Покаляне, Бударки, Землянки, Зарубинка, Чугуновка и Милово на Харьковщине.

На Купянском направлении в течение суток прошедших противник нанес авиационных ударов в районе Кисловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Каменка, Тополе, Красное Первое, Петро-Ивановка, Фиголовка, Новомлинск, Двухлетняя, Западное, Кондрашовка, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. Нанес авиационных ударов в районах Заречное, Ямполевка, Белогоровка, Северск, Звановка, Ивано-Дарьевка, Спорное, Веселое и Никифоровка Донецкой области. Артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия по направлениям Орехово-Василовки, Ивановского и Северного, успеха не имел. Нанес авиаудары в районах Дилиевки и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Ивановское, Ступочки, Александро-Шультино, Белая Гора, Торецк, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник предпринял неудачную попытку наступления в направлении населенных пунктов Авдеевка и Первомайское. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Бердичи, Степное, Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка, нанеся ему значительные потери. В то же время, враг нанес авиационные удары по Красногоровке, совершил артиллерийские обстрелы Украинский, Острый, Максимильяновки, Георгиевки, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Пречистовки, Золотой Нивы, Шахтерского. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Шахтерское, Золотая Нива и Времовка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районах Новополь Донецкой области, Ольговское, Полтавка Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бурлацкое, Новоселка, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье, Новоандреевка, Щербаки, Степное и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Берислав, Веселое, Токаревка, Садовое, Белозерка Херсонской области и города Херсон.

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Новости Днепра про 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня: ситуация на фронте сегодня 8 июняУкраїнська Новости Днепра про 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня: ситуация на фронте сегодня 8 июняРусский

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