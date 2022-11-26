7 частично разрушенных частных домов и пожар: последствия взрывов в Днепре

К сожалению, это был прилет.
Как сообщил Валентин Резниченко, председатель Днепропетровской ОВА, на данный момент известно о 7 частично разрушенных частных домах и пожаре. Предварительно, пострадала женщина. Ее вытащили из-под завалов и доставили в больницу.
Опасность продолжается. Оставайтесь в укрытиях, – предупреждает Валентин Резниченко.
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