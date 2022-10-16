65 тысяч личного состава: потери оккупантов на утро 16 октября

В Генштабе ВСУ сообщили о потерях врага на 16 октября. В целом с 24 февраля по 16 октября оккупанты потеряли:
Наибольшие потери за последние сутки противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.Елизавета Бельмас
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Во временно оккупированном Херсоне российские военные убили украинского музыканта, главного…
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Сегодня донецкий горсовет не работает.
Глава ДнепрОВА Валентин Резниченко традиционно сообщил о ситуации в области на утро 16 октября.
Зонт сегодня не понадобится!
Сегодня, 15 октября, в 16.12 на линию «101» поступило сообщение о пожаре на улице Серафимовича в Кривом Роге.
В Павлограде в воскресенье и в понедельник могут планово отключать свет.
О том, как прошел 234-й день полномасштабной войны на Днепропетровщине, рассказал Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета.
Известная украинская снайперша, офицер ВСУ Евгения Эмеральд с позывным "Жанна Д'арк" вышла замуж за любимого-военного.
Во временно оккупированном Херсоне российские военные убили украинского музыканта, главного дирижера Херсонского музыкального драматического театра Юрия Керпатенко.
Парк имени Лазаря Глобы – любимое место отдыха многих днепрян и гостей города.
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