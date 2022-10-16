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65 тысяч личного состава: потери оккупантов на утро 16 октября

Сегодня 10:30
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В Украине уже почти 8 месяцев идет противостояние российской агрессии и полномасштабному вторжению российской армии на украинские земли.
Новости Днепра про 65 тысяч личного состава: потери оккупантов на утро 16 октября

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В Генштабе ВСУ сообщили о потерях врага на 16 октября. В целом с 24 февраля по 16 октября оккупанты потеряли:

  • личного состава — 65000 (+300) человек
  • танков ‒ 2529 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5193 (+14) ед,
  • артиллерийских систем – 1589 (+7) ед,
  • РСЗО – 365
  • средства ПВО ‒ 186
  • самолетов – 268
  • вертолетов – 242
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1224 (+14)
  • крылатые ракеты ‒ 316
  • корабли /катера ‒ 16
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3959 (+8)
  • специальная техника ‒ 143 (+1)

Наибольшие потери за последние сутки противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.

Новости Днепра про 65 тысяч личного состава: потери оккупантов на утро 16 октябряУкраїнська Новости Днепра про 65 тысяч личного состава: потери оккупантов на утро 16 октябряРусский

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