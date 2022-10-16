65 тысяч личного состава: потери оккупантов на утро 16 октября

В Украине уже почти 8 месяцев идет противостояние российской агрессии и полномасштабному вторжению российской армии на украинские земли.

В Генштабе ВСУ сообщили о потерях врага на 16 октября. В целом с 24 февраля по 16 октября оккупанты потеряли:

личного состава — 65000 (+300) человек

танков ‒ 2529 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5193 (+14) ед,

артиллерийских систем – 1589 (+7) ед,

РСЗО – 365

средства ПВО ‒ 186

самолетов – 268

вертолетов – 242

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1224 (+14)

крылатые ракеты ‒ 316

корабли /катера ‒ 16

автомобильной техники и автоцистерн – 3959 (+8)

специальная техника ‒ 143 (+1)

Наибольшие потери за последние сутки противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.

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