6000 вольт напряжения: на Днепропетровщине мужчину во время работы ударило током

В Каменском на Днепропетровщине мужчина пострадал во время работы.

52-летний рабочего ударило током во время работы. ЧП произошло 31 мая, в Каменском. В «скорую» позвонили коллеги мужчины, который потерял сознание после электроудара.

Уже через 4 минуты на место вызова прибыла бригада Каменской станции Центральной подстанции областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в составе с врачом Стельмах Наталией, фельдшером Кушниром Юлией и водителем Петренко Игорем, — сообщила руководительница местной станции экстренной медицины.

Прибывшие на место инцидента медики выяснили, что мужчину ударило током напряжением 6000 вольт. Пострадавший был без сознания, поэтому фельдшеры сразу приступили к оказанию помощи.

Очнулся мужчина только в больнице, куда его привезли на «скорой».

Медики диагностировали у пострадавшего электротравму. У него электрические ожоги лица и рук, а также спины. В целом, 20% кожи на теле мужчины имеют ожоги второй степени.

В настоящее время житель Каменского в реанимации.

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