6 вражеских беспилотников-камикадзе уничтожены над Днепропетровской областью

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
«За несколько часов военные из ВК «Схід» уничтожили над регионом 6 вражеских беспилотников-камикадзе «Shahed-136».
Наши защитники — это сила», — написал Резниченко.
Кроме того, он отметил, что ночью и утром россияне вновь терроризировали Никопольщину.
Они нанесли удар из РСЗО по Никополю и Червоногриговской громаде.
Предварительно, люди не пострадали. Масштабы разрушений выясняются.
В других районах, благодаря нашим военным, ночь прошла спокойно.
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