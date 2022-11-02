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  • 6 вражеских беспилотников-камикадзе уничтожены над Днепропетровской областью

6 вражеских беспилотников-камикадзе уничтожены над Днепропетровской областью

Сегодня 08:00
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Ночной грохот в небе – это работа нашей ПВО.

Новости Днепра про 6 вражеских беспилотников-камикадзе уничтожены над Днепропетровской областью

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«За несколько часов военные из ВК «Схід» уничтожили над регионом 6 вражеских беспилотников-камикадзе «Shahed-136».

Наши защитники — это сила», — написал Резниченко.

Кроме того, он отметил, что ночью и утром россияне вновь терроризировали Никопольщину.

Они нанесли удар из РСЗО по Никополю и Червоногриговской громаде.

Предварительно, люди не пострадали. Масштабы разрушений выясняются.

В других районах, благодаря нашим военным, ночь прошла спокойно.

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