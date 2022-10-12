6-летней девочке, попавшей под артобстрел в Никополе, ампутировали ноги: семье нужна помощь

О состоянии девочки и ее мамы рассказала начальник службы по делам детей Никопольского горсовета Людмила Васина.
Как отметила чиновница, девочка находится в больнице Днепра, а мама в медучреждении Никополя. Ребенок получил тяжелые ранения и им ампутировали обе ноги. Сейчас есть все необходимое для лечения.
В будущем девочку отправят во Львов, где она будет проходить реабилитацию. Людмила отметила, что соцсетями ходят посты о помощи ребенку, но достоверность их проверить трудно. Поэтому чиновница призывает всех желающих помочь финансово, перечислять деньги в БФ «Детям Никополя».
В назначении платежа следует указывать: для Каролины. Реквизиты тут.
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