6-летней девочке, попавшей под артобстрел в Никополе, ампутировали ноги: семье нужна помощь

В ходе обстрела Никополя вечером 11 октября пострадала 6-летняя девочка и ее мать.

О состоянии девочки и ее мамы рассказала начальник службы по делам детей Никопольского горсовета Людмила Васина.

Как отметила чиновница, девочка находится в больнице Днепра, а мама в медучреждении Никополя. Ребенок получил тяжелые ранения и им ампутировали обе ноги. Сейчас есть все необходимое для лечения.

В будущем девочку отправят во Львов, где она будет проходить реабилитацию. Людмила отметила, что соцсетями ходят посты о помощи ребенку, но достоверность их проверить трудно. Поэтому чиновница призывает всех желающих помочь финансово, перечислять деньги в БФ «Детям Никополя».

В назначении платежа следует указывать: для Каролины. Реквизиты тут.

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