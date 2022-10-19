5000 штук: в Днепре флаг Украины выложат из суши

Днепрян и гостей города приглашают 21 октября на Европейскую площадь, где пройдет благотворительная акция «Флаг Украины от суши по-украински». А с 22 октября некоторые днепровские медицинские центры будут отдавать определенный процент от своего заработка на покупку оборудования и продуктов питания жителям Никополя.
5000 штук суши в цветах украинского флага будут доступны для покупки на Европейской площади 21 октября с 15.00 до 17.00. Собранные средства будут направлены на приобретение квадрокоптера Mavic 3 Fly More Combo для подразделения военной разведки А3449 и продовольствия для украинцев, которые находятся в самых горячих точках нашего региона (Никополь).
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