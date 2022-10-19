5000 штук: в Днепре флаг Украины выложат из суши

Необычная благотворительная акция пройдет в Днепре в пятницу, 21 октября, на Европейской площади в период 15:00-17:00. В рамках старта проекта «МЕСЯЦ ЗДОРОВЬЯ БУДЬ ЗДОРОВ ДЛЯ УКРАИНЫ» участники акции выложат флаг Украины из кусочков японского блюда – суши.

Днепрян и гостей города приглашают 21 октября на Европейскую площадь, где пройдет благотворительная акция «Флаг Украины от суши по-украински». А с 22 октября некоторые днепровские медицинские центры будут отдавать определенный процент от своего заработка на покупку оборудования и продуктов питания жителям Никополя.

5000 штук суши в цветах украинского флага будут доступны для покупки на Европейской площади 21 октября с 15.00 до 17.00. Собранные средства будут направлены на приобретение квадрокоптера Mavic 3 Fly More Combo для подразделения военной разведки А3449 и продовольствия для украинцев, которые находятся в самых горячих точках нашего региона (Никополь).

Читайте также:

Українська Русский

Автор: