500 тысяч взятки: в Днепре чиновник областной налоговой требовала ежемесячную «дань» от предпринимателей

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Днепропетровской области.

Так, руководитель одного из отделов налоговой службы в Днепропетровской области наладила коррупционную схему. Каждый месяц она требовала по 300 тысяч гривен с владельца бизнеса в сфере валютно-обменных операций. За полученные деньги чиновник обещала «закрывать глаза» на проблемы, выявленные во время налоговой проверки.

В то же время, когда предприниматель отказывался платить «дань», чиновник создавала искусственные проблемы, которые блокировали бизнес. Деньги брала не лично, а через родственника-посредника. Именно его и задержали во время очередной встречи в одном из кафе Днепра.

Позже СБУ посетила организатора схемы. Всего она получила полмиллиона гривен. Во время обысков в квартире чиновники нашли большую сумму денег, происхождение которых еще проверяется.

В рамках уголовного производства по ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом), обоим фигурантам сообщено о подозрении.