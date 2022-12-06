50 снарядів по мирних населених пунктах: ситуація на Дінпропетровщині

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Обстрел Никопольской области не утихает…
Почти 50 вражеских снарядов влетели в мирные города и села.
Ночь прошла без убитых и раненых.
В Никополе разрушено более 10 частных домов, хозяйственных построек, газопроводов и линии электропередачи.
В Красногригоровской громаде была нарушена линия электропередачи, которая питала насосную станцию местного водоканала. Более 9000 семей из нескольких поселков и сел остались без воды. Энергетики уже приступили к работе.
В Марганецкой громаде были повреждены частные дома и газопровод.
В остальных районах ночь прошла без сигрен и чрезвычайных ситуаций и в этот момент спокойно, — говорится в сообщении.
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