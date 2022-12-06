50 снарядів по мирних населених пунктах: ситуація на Дінпропетровщині

Русские всю ночь держали Никопольскую, Красногригоровскую и Марганецкую общины под прицелом своей тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Обстрел Никопольской области не утихает…

Почти 50 вражеских снарядов влетели в мирные города и села.

Ночь прошла без убитых и раненых.

В Никополе разрушено более 10 частных домов, хозяйственных построек, газопроводов и линии электропередачи.

В Красногригоровской громаде была нарушена линия электропередачи, которая питала насосную станцию местного водоканала. Более 9000 семей из нескольких поселков и сел остались без воды. Энергетики уже приступили к работе.

В Марганецкой громаде были повреждены частные дома и газопровод.

В остальных районах ночь прошла без сигрен и чрезвычайных ситуаций и в этот момент спокойно, — говорится в сообщении.