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5 дней непрерывной работы: в Днепре и области стабилизировали энергосистему

Сегодня 17:19
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В Днепропетровской области вернулись к стабилизационным отключениям.

Новости Днепра про 5 дней непрерывной работы: в Днепре и области стабилизировали энергосистему

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, более пяти суток непрерывной работы энергетиков наконец-то дали результат — энергосистема на Днепропетровщине стабилизирована.

Сейчас вся критическая инфраструктура, подключены водопроводы и котельные. Все они работают в штатном режиме. Свет вернули и людям, сегодня от экстренных отключений мы вернулись к стабилизационным.

На Днепропетровщине потребители поделены на три очереди. Две со светом, одну выключают. Свет должен быть 5 часов и на 4 часа его отключают. Тем не менее, остается режим экономии, который продлится всю зиму.

Напомним, ранее мы рассказывали о новых графиках отключения света от ДТЭК.

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