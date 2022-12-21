5 дней непрерывной работы: в Днепре и области стабилизировали энергосистему

В Днепропетровской области вернулись к стабилизационным отключениям.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, более пяти суток непрерывной работы энергетиков наконец-то дали результат — энергосистема на Днепропетровщине стабилизирована.

Сейчас вся критическая инфраструктура, подключены водопроводы и котельные. Все они работают в штатном режиме. Свет вернули и людям, сегодня от экстренных отключений мы вернулись к стабилизационным.

На Днепропетровщине потребители поделены на три очереди. Две со светом, одну выключают. Свет должен быть 5 часов и на 4 часа его отключают. Тем не менее, остается режим экономии, который продлится всю зиму.

Напомним, ранее мы рассказывали о новых графиках отключения света от ДТЭК.

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