5 часов терроризировали Днепропетровщину: в ГСЧС рассказали подробности сегодняшних ракетных атак

Российские оккупационные войска 5 часов подряд атаковали Днепропетровщину.

Выпустили в мирные города и села 8 ракет. 4 из них наша ПВО уничтожила. К сожалению, другие ракеты попали по критической инфраструктуре. После прилетов загорелись пожары на энергетических объектах в Павлоградском и Каменском районах.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Огонь тушили 53 спасателя и 10 пожарных машин. В результате ракетной атаки есть серьезные разрушения. Многие дома остались без света. Аварийные бригады работают над восстановлением питания.

Поэтому жителей области призывают экономить электроэнергию. Особенно в часы пиковой нагрузки – с 17:00 до 22:00.

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