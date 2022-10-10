47 ракет из Астрахани – ориентировочное время подлета 11:00, – Вилкул

Сегодня утром россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине.

К сожалению, тревога продолжается, а потому возможны еще прилеты.

Так, Александр Вилкул, начальник военной администрации Кривого Рога, написал, что оккупанты запустили по Украине еще 47 ракет из Астрахани. Вероятное время прилета – 11:00.

Все сидим в укрытиях! Родители – забирайте детей! 47 ракет из Астрахани – ориентировочное время подлета 11:00, но может быть и раньше, – написал Александр Вилкул.

Пожалуйста, берегите себя и будьте в безопасных местах!

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге работает ПВО, – Вилкул.

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