47 ракет из Астрахани – ориентировочное время подлета 11:00, – Вилкул

К сожалению, тревога продолжается, а потому возможны еще прилеты.
Так, Александр Вилкул, начальник военной администрации Кривого Рога, написал, что оккупанты запустили по Украине еще 47 ракет из Астрахани. Вероятное время прилета – 11:00.
Все сидим в укрытиях! Родители – забирайте детей! 47 ракет из Астрахани – ориентировочное время подлета 11:00, но может быть и раньше, – написал Александр Вилкул.
Пожалуйста, берегите себя и будьте в безопасных местах!
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге работает ПВО, – Вилкул.
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