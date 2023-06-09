43 боевых столкновения: ситуация на фронте сегодня 9 июня

В эти сутки, ночью, Российская Федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине, детализированная информация будет обнародована позже.
За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных, 2 из которых — по мирному городу Умань и 43 авиационных удара, совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть пострадавшие среди гражданских людей.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах, усиливает состав группировки прикрытия границы за счет подразделений территориальных войск. За прошедшие сутки враг нанес авиационных ударов по населенным пунктам Мирополье, Сенне и Севериновка Сумской области.
Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Середина-Буда, Атинское, Бессалевка, Мирополье, Грабовское, Большая Писаревка и Пономаренко Сумской области, а также Красное, Мороховец, Лукьянцы, Старица, Гатище, Волчанск, Чугуновка Харьковской области.
На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кисловки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Каменке, Красному Первому, Новомлинску, Двуречной, Кисловке, Табаевке, Берестове Харьковской области и Новоселовской Луганской области.
На Лиманском направлении в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. Артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Орехово-Василовка, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Белой Горы и Торецкая Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Ивановское, Ступочки, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба, Торецк и Северное Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник предпринял неудачные попытки наступления неподалеку от населенных пунктов Северное и Опросное. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Тонечко, Первомайское, Карловка Донецкой области.
На Марьинском направлении наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник понес потери. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Великой Новоселки, совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Шахтерское, Золотая Нива и Времовка Донецкой области.
В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районах Новополь Донецкой области; Гуляйполе Запорожской области и Змиевка, Берислав, Казачье Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бурлацкое, Зеленое Поле, Новоселка, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье и Каменское Запорожской области; Берислав, Антоновка, Днепровское Херсонской области и города Херсона.
Во временно оккупированном Крыму, в частности, в Симферополе, наблюдается тенденция умалчивания местными СМИ факта уничтожения российскими оккупантами Каховской ГЭС и последствий этой катастрофы. Известно, что местные оккупационные власти обеспокоены возможной паникой среди населения.
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