4000 водителей в Днепре за неделю оштрафовали за неправильную парковку

Об этом сообщает Инспекция по вопросам контроля за парковкой.
Кроме того 150 автомобилей, которые владельцы припарковали со значительными нарушениями, были эвакуированы на штрафплощадку.
Инспекторы напоминают, что эвакуация проводится при парковке на пешеходных переходах, перекрестках, тротуарах, остановках общественного транспорта и в случае блокировки движения другого транспорта, прежде всего экстренных служб или общественного транспорта.
Каждое из этих нарушений обойдется владельцам авто в кругленькую сумму – эвакуация от 2110 до 2410 грн, стоимость хранения авто 144 грн в сутки, штраф за нарушение 680 грн.
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