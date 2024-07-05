+40 и выше: Днепр и область окажутся в эпицентре чрезвычайной жары

В ближайшие дни ожидается чрезвычайная жара. Об этом предупреждают как в Укргидрометцентре, так и ГСЧС. Температура воздуха в ряде областей будет подниматься до +40..+41 градуса. Это близко к абсолютным максимумам температуры, зафиксированным в Украине за всю историю наблюдений.
В связи с распространением на территорию Украины тропического воздуха из северных районов Африки, на следующей неделе ожидается жаркая погода, в течение 11-15 июля в большинстве областей сильная жара: максимальная температура днем составит 35-38°, — говорится в сообщении .
При этом синоптики добавили, что в южных, восточных, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях местами будет жара – 40-41°. Это в свою очередь близко к абсолютным максимумам температуры зафиксированных в Украине за всю историю наблюдений.
Напомним, на этой неделе в Днепре уже фиксировали два исторических температурных рекорда.
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