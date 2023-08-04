40 тысяч заявлений только в Днепре и области: в Украине бум среди желающих поступить в ВУЗы

На портале Освіта.юа опубликовали рейтинг вузов по популярности среди абитуриентов.
Всего в вузы Украины поступило 1 140 000 заявлений от абитуриентов. Только в университеты Днепропетровщины подали более 40 тысяч заявлений.
Что интересно, на первом городе по популярности в этот раз оказались львовские вузы. Это Львовская политехника, куда подали 33059 заявлений и Львовский национальный университет имени Франко, где хотели учиться 32308 абитуриентов.
Киевский национальный университет имени Шевченко, обычно лидирующий в рейтинг популярности среди абитуриентов, «скатился» на третье место. Сюда поступили заявления от 30 676 выпускников.
Не в первую десятку, но в сотню вошли вузы Днепропетровщины:
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