40 тысяч заявлений только в Днепре и области: в Украине бум среди желающих поступить в ВУЗы

Днепропетровщина вошла в ТОП-5 областей, популярных среди абитуриентов.

На портале Освіта.юа опубликовали рейтинг вузов по популярности среди абитуриентов.

Всего в вузы Украины поступило 1 140 000 заявлений от абитуриентов. Только в университеты Днепропетровщины подали более 40 тысяч заявлений.

Что интересно, на первом городе по популярности в этот раз оказались львовские вузы. Это Львовская политехника, куда подали 33059 заявлений и Львовский национальный университет имени Франко, где хотели учиться 32308 абитуриентов.

Киевский национальный университет имени Шевченко, обычно лидирующий в рейтинг популярности среди абитуриентов, «скатился» на третье место. Сюда поступили заявления от 30 676 выпускников.

Не в первую десятку, но в сотню вошли вузы Днепропетровщины:

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара – 14 место – 9 463 заявления;

Национальный технический университет «Днепровская политехника» — 19 место — 7 661 заявление;

Университет таможенного дела и финансов – 35 место – 5 143 заявления;

Украинский государственный университет науки и технологий – 73 место – 2 737 заявлений;

Днепровский государственный аграрно-экономический университет – 88 место – 2 378 заявлений;

Криворожский национальный университет – 95 место – 2 134 заявления;

Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры – 100 место – 2 030 заявлений.

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