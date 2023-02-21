40 дней горя: в Днепре проведут панихиду за погибшими жителями дома на Победе

Об этом сообщили священнослужители Днепровской епархии ВЦУ.
22 февраля будет 40-й день со дня гибели жителей дома на Победе, в который попала ракета 14 января. Архиепископ Днепровский и Сичеславский Симеон проведет заупокойную панихиду вблизи места трагедии.
Куда идти: улица Набережная Победы, 118
Когда: 22 февраля 13:00
Священнослужители приглашают семьи погибших и всех жителей Днепра, которые хотят почтить молитвой память мирных жителей, убитых российской ракетой.
Напомним, во время ракетного удара 14 января погибли 46 человек, еще 80 получили ранения. Отметим, что на 9-й день со дня трагедии священники провели панихиду, на которую пришли сотни людей. По состоянию на даный момент, коммунальщики начали восстановительные работы в уцелевшей части дома.
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