4 июля в Днепре объявлен траур

В Днепре объявили траур.

4 июля в Днепре объявлен траур, сообщил городской голова Борис Филатов.

В документе, обнародованном Филатовым, отмечается, что траур объявили в связи с последними ракетными обстрелами. Речь идет о попадании в жилой дом 28 июня, в результате которого погибли 2 человека, и одна женщина считается пропавшей без вести.

А также завтра, 4 июля, почтит память четырех человек, погибших из-за ударов РФ по Днепру, 3 июля. В этот день отменят все развлекательные мероприятия, а возле админзданий опустят флаги.

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