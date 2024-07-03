4 июля в Днепре объявлен траур, сообщил городской голова Борис Филатов.
В документе, обнародованном Филатовым, отмечается, что траур объявили в связи с последними ракетными обстрелами. Речь идет о попадании в жилой дом 28 июня, в результате которого погибли 2 человека, и одна женщина считается пропавшей без вести.
А также завтра, 4 июля, почтит память четырех человек, погибших из-за ударов РФ по Днепру, 3 июля. В этот день отменят все развлекательные мероприятия, а возле админзданий опустят флаги.
Читайте также:
Автор:
В Днепре активно строятся новые дома, но вместе с тем,…
Гости отеля "Днепропетровск" в центре города показали, как выглядит один…
Число погибших в результате ракетного удара по Днепру 28 июня…
В результате утренней ракетной атаки в Днепре пострадали три медучреждения.
В Днепре активно строятся новые дома, но вместе с тем, в зданиях, построенных еще во времена Екатеринослава до сих пор живут люди. Более 100 лет назад дома в городе строили как доходные – это значит, что в таком особняке было…
Гости отеля "Днепропетровск" в центре города показали, как выглядит один из номеров.
Число погибших в результате ракетного удара по Днепру 28 июня возросло до трех.
В результате утренней ракетной атаки в Днепре пострадали три медучреждения.
С начала месяца для абитуриентов Днепра наступила горячая пора – стартовала регистрация электронных кабинетов для поступления в вузы. С их помощью будущий студент сможет посмотреть не только конкурсные предложения для поступления, но и подать заявление в вуз и увидеть на…
Президент Владимир Зеленский отреагировал на вражескую атаку по Днепру.
Умер известный днепровский ученый-гидробиолог Валентин Леонтьевич Булахов.
Если житель Днепра заболеет или получит травму – он может рассчитывать на выплаты от государства. Правда, платить будут не всем, а только тем, кто работает официально и его работодатель делает отчисления в Фонд социального страхования и Пенсионный фонд.
Число пострадавших из-за ракетного удара по Днепру сегодня утром, 3 июля, возросло до 34-х.
У Дніпрі зафіксували аномальну для регіону спеку.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!