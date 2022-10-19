4 часа и дольше: жителей Днепропетровской области предупредили об отключениях света

Об этом сообщает пресс-служба АО «ДТЭК Днепровские сети».
Высока вероятность того, что это произойдет в пиковые часы потребления – вечером с 18:00 до 23:00. Из-за сложности повреждений инфраструктуры отключения могут длиться более 4 часов. Тем не менее более четкий срок будет зависеть от состояния энергосистемы.
«В целях поддержки энергосистемы мы призываем всех жителей Днепропетровской области умеренно потреблять электроэнергию.
Это поможет значительно снизить потребность в отключениях и количество отключенных домов. В настоящее время это лучшая поддержка для энергетиков, которые делают все возможное 24/7 для того, чтобы все дома имели электричество», — отмечают в АО «ДТЭК Днепровские сети».
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