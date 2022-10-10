4 часа тревоги и 18 ракет: ГСЧС показали последствия утренней атаки на Днепр (ФОТО)

По словам начальника ГСЧС в Днепропетровской области Андрея Кульбача, россияне утром направили в нашу область 18 ракет. 5 из них удалось сбить силам противовоздушной обороны.
Сейчас известно о 4 погибших жителях Днепра, еще 19 человек получили ранения. 4 из них тяжелые, ими занимаются медики. В областном центре повреждены многоэтажки, на местах прилета работают спасатели.
В общем, россияне атаковали 4 района области. Под прицелом ракет оказались Днепровский, Камянской, Никопольский и Криворожский. Попали по критической и гражданской инфраструктуре, жилым кварталам, транспортным остановкам.
Ниже фото результатов атаки в Днепре.
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Сегодня утром российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область ракетами.
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