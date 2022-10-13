39 за сутки: на Днепропетровщине пиротехники обезвреживают «подарки» от россиян

Каждый день россияне бьют по нашей области из артиллерии, «Градов», «Ураганов» и т.д. После таких обстрелов на территории региона остаются опасные «подарки» от захватчиков, которые несут смерть и разрушения.
Только за минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили на Днепропетровщине 39 вражеских снарядов.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Взрывоопасные предметы были найдены в Криворожском и Никопольском районах.
Кроме того, наши специалисты помогают и соседней Херсонской области. Там за минувшие сутки были ликвидированы 3 взрывчатки.
Всего же с начала полномасштабного вторжения пиротехники уничтожили на Днепропетровщине 4876 вражеских боеприпасов.
Внимание! Если вы заметили подозрительный предмет, не трогайте его, а сразу звоните “101” или “102”!
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