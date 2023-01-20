35 людей в Днепре заразились коронавирусом за сутки

34 человека проходят лечение от коронавируса в больницах города.
За прошедшие сутки в центрах вакцинации сделано 436 прививок от COVID-19. Всего уже проведено 1 104 941 прививка.
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