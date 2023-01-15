33 человека еще могут находиться под завалами разрушенного дома в Днепре

Еще более 30 человек считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Спасатели продолжают разбирать завалы после вчерашнего ракетного удара по жилому дому. Пока известно о 30 погибших. Еще 75 человек травмированы, спасены 39 человек, под завалами могут находиться 33 человека.

Предварительно – 72 квартиры разрушены. Повреждено более 230-ти.

Сотрудникам ГСЧС помогают коммунальщики, врачи, неравнодушные горожане. Благодарен каждому, кто не остается в стороне. Люди, вы – невероятны. Вы – мощь.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: