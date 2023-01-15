33 человека еще могут находиться под завалами разрушенного дома в Днепре

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Спасатели продолжают разбирать завалы после вчерашнего ракетного удара по жилому дому. Пока известно о 30 погибших. Еще 75 человек травмированы, спасены 39 человек, под завалами могут находиться 33 человека.
Предварительно – 72 квартиры разрушены. Повреждено более 230-ти.
Сотрудникам ГСЧС помогают коммунальщики, врачи, неравнодушные горожане. Благодарен каждому, кто не остается в стороне. Люди, вы – невероятны. Вы – мощь.
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