3 млн грн на мусоре: в Днепре будут судить директора одного из КП и его подельников за присвоение бюджетных средств

В настоящее время обвинительный акт направили в суд.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Днепропетровской области.
По данным следствия, в период с 2018 по 2019 год директор одного из коммунальных предприятий Днепра заключил договоры с двумя подрядными организациями для строительства мусороперерабатывающего комплекса. На нем должны были хранить и перерабатывать мусор. Чтобы присвоить бюджетные деньги мужчина и трое сотрудников компании внесли ложные правки относительно объемов, стоимости и сметы строительных материалов.
В ходе следствия экспертизами установлено, что сумма ущерба местному бюджету в результате действий фигурантов достигает более 3 миллионов гривен. В ходе расследования правоохранители провели обыски в подрядных организациях, коммунальном предприятии и по месту жительства фигурантов. Полицейские изъяли тендерную документацию, черновые записи, спецтехнику, мобильные телефоны, компьютеры.
В настоящее время в суд направлен обвинительный акт в отношении организатора и трех его сообщников по факту завладения чужим имуществом, злоупотребления служебным положением, подделкой документов: по части 3 статьи 27, части 4 статьи 28, части 5 статьи 191, части 1 статьи 255, части 1 статьи 36 Уголовного кодекса Украины.
Материалы относительно еще одного фигуранта выделены в отдельное производство, подозреваемая находится в розыске.
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