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3 февраля в Днепре работают технические рейсы электротранспорта: планируйте маршрут

Сегодня 08:00
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В пятницу, 3 февраля, в Днепре на маршрутах электротранспорта работают технические рейсы.

Новости Днепра про 3 февраля в Днепре работают технические рейсы электротранспорта: планируйте маршрут

На троллейбусных маршрутах №1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20 курсируют 37 транспортных средств.

На трамвайные маршруты №1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19 вышло 50 вагонов.

Режим работы технических рейсов в рабочие дни: с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 21:00.

Энергетическая ситуация остается сложной. В связи с этим ситуация с движением технических рейсов в течение дня может меняться.

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Новости Днепра про 3 февраля в Днепре работают технические рейсы электротранспорта: планируйте маршрутУкраїнська Новости Днепра про 3 февраля в Днепре работают технические рейсы электротранспорта: планируйте маршрутРусский

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