Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

3-часовая тревога: над Днепропетровщиной силы ПВО сбили два БпЛА врага

Сегодня 07:56
просмотров

Ночью россияне снова терроризировали Днепропетровскую область.

Они обстреливали Никопольщину – районный центр, Червоногригорьевскую, Мировскую и Марганецкую громады.

Повреждены 5 частных домов, 2 автомобиля и линии электропередач. Последствия атак еще уточняются.

Новости Днепра про 3-часовая тревога: над Днепропетровщиной силы ПВО сбили два БпЛА врага

Новости Днепра про 3-часовая тревога: над Днепропетровщиной силы ПВО сбили два БпЛА врага

Новости Днепра про 3-часовая тревога: над Днепропетровщиной силы ПВО сбили два БпЛА врага

Предварительно, люди не пострадали.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Кроме того, ночью над областью защитники неба из ПВК «Схід» сбили два вражеских БпЛА.

Новости Днепра про 3-часовая тревога: над Днепропетровщиной силы ПВО сбили два БпЛА врага

Фото условное.

Читайте также:

Новости Днепра про 3-часовая тревога: над Днепропетровщиной силы ПВО сбили два БпЛА врагаУкраїнська Новости Днепра про 3-часовая тревога: над Днепропетровщиной силы ПВО сбили два БпЛА врагаРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Днепропетровщина в лидерах по количеству резонансных экологических правонарушений
Новости Днепра
Вчера 20:08
Днепропетровщина в лидерах по количеству резонансных экологических правонарушений

В антирейтинг также вошла соседняя Запорожская область.

В Днепре дотла сгорел автомобиль, который стоит более полумиллиона гривен (ВИДЕО)
Новости Днепра
Вчера 17:59
В Днепре дотла сгорел автомобиль, который стоит более полумиллиона гривен (ВИДЕО)

Сегодня, 19 сентября, в Днепре горел автомобиль, который стоит более…

Поселок в пригороде и несколько улиц в Днепре остались без воды: что произошло
Новости Днепра
Вчера 16:26
Поселок в пригороде и несколько улиц в Днепре остались без воды: что произошло

Сделайте дома запасы воды!

В Павлограде 73-летний водитель насмерть сбил женщину на переходе: его поймали в Донецкой области
Новости Днепра
Вчера 14:27
В Павлограде 73-летний водитель насмерть сбил женщину на переходе: его поймали в Донецкой области

Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!

Последние новости

Сегодня в Днепре отключат свет и газ: адреса
Сегодня в Днепре отключат свет и газ: адреса

Подготовьтесь!

Сегодня 06:50
4
просмотров
Погода на 20 сентября: в Днепре облачно, но без осадков
Погода на 20 сентября: в Днепре облачно, но без осадков

Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

Сегодня 06:15
4
просмотров
В центре Днепра более шести лет провисел баннер запрещенного в Украине «Яндекса»
В центре Днепра более шести лет провисел баннер запрещенного в Украине «Яндекса»

Вражеский баннер притаился во дворике на улице Михаила Коцюбинского.

Вчера 22:01
43
просмотров
До +27: как долго в Днепре продержится аномальная осенняя жара
До +27: как долго в Днепре продержится аномальная осенняя жара

Похоже, осень ушла в отпуск и что-то возвращаться не собирается.

Вчера 21:22
7
просмотров
В Днепре могут принудительно демонтировать с десяток киосков
В Днепре могут принудительно демонтировать с десяток киосков

В Днепре могут принудительно снести восемь киосков.

Вчера 20:46
6
просмотров
Днепропетровщина в лидерах по количеству резонансных экологических правонарушений
Днепропетровщина в лидерах по количеству резонансных экологических правонарушений

В антирейтинг также вошла соседняя Запорожская область.

Вчера 20:08
3
просмотров
В Днепре во время ссоры мужчина убил свою жену
В Днепре во время ссоры мужчина убил свою жену

Между супругами произошел конфликт и драка, во время которой мужчина несколько раз ударил жену ножом в живот.

Вчера 19:23
9
просмотров
Где в Днепре можно бесплатно поиграть в пин-понг
Где в Днепре можно бесплатно поиграть в пин-понг

В сквер Усачева вернулся столик для пин-понга.

Вчера 18:40
5
просмотров
В Днепре дотла сгорел автомобиль, который стоит более полумиллиона гривен (ВИДЕО)
В Днепре дотла сгорел автомобиль, который стоит более полумиллиона гривен (ВИДЕО)

Сегодня, 19 сентября, в Днепре горел автомобиль, который стоит более полумиллиона гривен.

Вчера 17:59
11
просмотров
Как в Днепре проверить счетчик электроэнергии: сколько это стоит и когда нужно проверять
Как в Днепре проверить счетчик электроэнергии: сколько это стоит и когда нужно проверять

В Украине снова начнут проверять электросчетчики. Для обычных, бытовых потребителей это будет бесплатно. Следить за состоянием счетчика будут поставщики электроэнергии. Юридические лица должны будут сами следить за состоянием прибора учета и проверять их в лицензированных организациях.

Вчера 17:37
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх