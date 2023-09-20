3-часовая тревога: над Днепропетровщиной силы ПВО сбили два БпЛА врага

Кроме того, ночью над областью защитники неба из ПВК «Схід» сбили два вражеских БпЛА.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Предварительно, люди не пострадали.

Повреждены 5 частных домов, 2 автомобиля и линии электропередач. Последствия атак еще уточняются.

Они обстреливали Никопольщину – районный центр, Червоногригорьевскую, Мировскую и Марганецкую громады.

Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!

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