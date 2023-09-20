3-часовая тревога: над Днепропетровщиной силы ПВО сбили два БпЛА врага

Они обстреливали Никопольщину – районный центр, Червоногригорьевскую, Мировскую и Марганецкую громады.
Повреждены 5 частных домов, 2 автомобиля и линии электропередач. Последствия атак еще уточняются.
Предварительно, люди не пострадали.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Кроме того, ночью над областью защитники неба из ПВК «Схід» сбили два вражеских БпЛА.
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