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272-й день войны: ситуация в Днепропетровской области на вечер

Сегодня 21:15
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Во вторник, 22 ноября, на 272-й день войны на Украине в Днепропетровской области была тишина. В течение суток в регионе не зафиксировано ни одного вражеского обстрела.

Новости Днепра про 272-й день войны: ситуация в Днепропетровской области на вечер

«Несмотря на то, что в последний раз угроза ракетного удара по нашему региону была позавчера, прошу вас не расслабляться и помнить о правилах безопасности. Война продолжается, мы не теряем бдительности. 

Каждый день военнослужащие Вооруженных Сил Украины на передовой сражаются за нашу Победу. А вместе с ней – за мир для всей Украины. Каждый из нас должен продолжать упорно трудиться в тылу, чтобы поддержать украинских защитников и всю страну. Залог совместного успеха – в единстве», — отметил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

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Новости Днепра про 272-й день войны: ситуация в Днепропетровской области на вечерУкраїнська Новости Днепра про 272-й день войны: ситуация в Днепропетровской области на вечерРусский

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