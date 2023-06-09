Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

27 боевых столкновений: какая ситуация на фронте сегодня

Сегодня 19:15
просмотров

На востоке продолжаются тяжелые бои. За сутки в Луганской и Донецкой областях произошло 27 боевых столкновений между украинскими и российскими военными.

Новости Днепра про 27 боевых столкновений: какая ситуация на фронте сегодня

Россияне сосредотачивают главные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток там произошло 27 боевых столкновений.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Признаков формирования вражеских наступательных группировок не зафиксировано. На полигонах Беларуси продолжают находиться отдельные подразделения ВС России.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных с Украиной районах, усиливают состав группировки прикрытия границы за счет подразделений территориальных войск.

В течение суток захватчики провели минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи, Леоновка, Гремяч Черниговской области; Хлебороб, Сорокино, Искрисковщина, Юнаковка, Мирополье, Славгород и Большая Писаревка Сумской области, а также более 20 населенных пунктов в Харьковской области, в том числе Басовое, Ветеринарное, Высокая Яруга, Избицкое, Верхняя Писаревка, Гатище, Волчанск, Бочковое, Бударки и Землянки.

На Купянском направлении под артиллерийские и минометные обстрелы попали Двуречная, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Нанесли авиационные удары по населенным пунктам Невское Луганской области и Ямполевка, Дроновка, Северск, Спорное Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекамянское, Спорному, Раздоловке Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты вели наступательные действия в направлении Богдановки, успеха не добились. Нанесли авиационные удары в районах Белой Горы и Торецка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Звановка, Никифоровка, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Калиновка, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении захватчики предприняли неудачные попытки наступления неподалеку от населенных пунктов Северное и Невельское. Нанесли авиационные удары в районах Васильевки и Первомайского. Совершили артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новодонецкое, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Невельское, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские военные отразили все вражеские атаки в районе Марьинки. Россияне понесли потери. В то же время оккупанты обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Георгиевка, Марьинка, Островское, Курахово, Дачное, Победа, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении захватчики нанесли авиационные удары в районе Великой Новоселки и Благодатного Донецкой области. Обстреляли населенные пункты Угледар, Шахтерское, Новоукраинка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают вести оборонные действия. Нанесли авиационные удары в районе Новоселки Донецкой области и Ольговского, Гуляйполя и Степного Запорожской области. Совершили артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них: Бурлацкое, Зеленое Поле, Новоселка, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье и Каменское Запорожской области и Херсон.

Читайте также:

Новости Днепра про 27 боевых столкновений: какая ситуация на фронте сегодняУкраїнська Новости Днепра про 27 боевых столкновений: какая ситуация на фронте сегодняРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Удар по Умани: в Черкасской ОВА показали последствия вражеской атаки
    Новости Днепра
    Сегодня 19:45
    Удар по Умани: в Черкасской ОВА показали последствия вражеской атаки

    Во время обстрела Умани россияне попали в абсолютно гражданские объекты:…

    Онлайн-продажи: в Кривом Роге правоохранители разоблачили мошенника
    Новости Днепра
    Сегодня 18:45
    Онлайн-продажи: в Кривом Роге правоохранители разоблачили мошенника

    Мужчина завладел средствами по крайней мере 14 человек из разных…

    Где смотреть матч сборных Украина-Германия в Днепре: трансляция по ТВ и в пабах
    Новости Днепра
    Сегодня 17:32
    Где смотреть матч сборных Украина-Германия в Днепре: трансляция по ТВ и в пабах

    Несколько дней назад украинская сборная получила нового наставника – им…

    Пушистые комочки: в Днепре на Победе заметили десятки птенцов (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 17:10
    Пушистые комочки: в Днепре на Победе заметили десятки птенцов (ВИДЕО)

    На Победе можно полюбоваться маленькими птенцами.

    Последние новости

    Удар по Умани: в Черкасской ОВА показали последствия вражеской атаки
    Удар по Умани: в Черкасской ОВА показали последствия вражеской атаки

    Во время обстрела Умани россияне попали в абсолютно гражданские объекты: в пустой цех сельскохозяйственного предприятия и автомойку.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    Онлайн-продажи: в Кривом Роге правоохранители разоблачили мошенника
    Онлайн-продажи: в Кривом Роге правоохранители разоблачили мошенника

    Мужчина завладел средствами по крайней мере 14 человек из разных регионов страны. Окончательное количество потерпевших будет установлено в ходе расследования.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    В Днепре сегодня три популярных трамвая закончат работу раньше
    В Днепре сегодня три популярных трамвая закончат работу раньше

    Важная информация!

    Сегодня 18:20
    2
    просмотров
    Где смотреть матч сборных Украина-Германия в Днепре: трансляция по ТВ и в пабах
    Где смотреть матч сборных Украина-Германия в Днепре: трансляция по ТВ и в пабах

    Несколько дней назад украинская сборная получила нового наставника – им стал бывший футболист киевского «Динамо» Сергей Ребров. А уже 12 июня нашу сборную ждет игра с национальной командой Германии. Поединок пройдет в Бремене. Начало матча в 19:00.

    Сегодня 17:32
    просмотров
    В Днепропетровской области дедушка упал в заброшенный колодец: его доставали спасатели
    В Днепропетровской области дедушка упал в заброшенный колодец: его доставали спасатели

    Сегодня, 9 июня, в 14:36 ​​в Службу спасения поступило сообщение о том, что на улице Степной в селе Новоукраинка 69-летний мужчина упал в заброшенный колодец.

    Сегодня 17:13
    0
    просмотров
    Пушистые комочки: в Днепре на Победе заметили десятки птенцов (ВИДЕО)
    Пушистые комочки: в Днепре на Победе заметили десятки птенцов (ВИДЕО)

    На Победе можно полюбоваться маленькими птенцами.

    Сегодня 17:10
    просмотров
    В Кривом Роге 2-летний мальчик выпал из окна: детали инцидента
    В Кривом Роге 2-летний мальчик выпал из окна: детали инцидента

    Ребенок выпал из окна.

    Сегодня 16:35
    просмотров
    В городе на Днепропетровщине запретили петь и громко слушать музыку
    В городе на Днепропетровщине запретили петь и громко слушать музыку

    В городе на Днепропетровщине ввели режим тишины.

    Сегодня 15:51
    просмотров
    Жителей Днепра и области предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности
    Жителей Днепра и области предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

    Будьте осторожны с огнем!

    Сегодня 15:35
    2
    просмотров
    Куда пойти с ребенком в Днепре летом: ТОП-10 мест
    Куда пойти с ребенком в Днепре летом: ТОП-10 мест

    Школьники Днепра уже неделю находятся на летних каникулах. Если для детей отсутствие учебы – радость, то родители ломают голову чем занять чадо в летнее время так, чтобы ребенку было интересно, познавательно и при этом чадо не шлялось постоянно по улицам…

    Сегодня 15:01
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх