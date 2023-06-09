27 боевых столкновений: какая ситуация на фронте сегодня

Россияне сосредотачивают главные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток там произошло 27 боевых столкновений.
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Признаков формирования вражеских наступательных группировок не зафиксировано. На полигонах Беларуси продолжают находиться отдельные подразделения ВС России.
На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных с Украиной районах, усиливают состав группировки прикрытия границы за счет подразделений территориальных войск.
В течение суток захватчики провели минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи, Леоновка, Гремяч Черниговской области; Хлебороб, Сорокино, Искрисковщина, Юнаковка, Мирополье, Славгород и Большая Писаревка Сумской области, а также более 20 населенных пунктов в Харьковской области, в том числе Басовое, Ветеринарное, Высокая Яруга, Избицкое, Верхняя Писаревка, Гатище, Волчанск, Бочковое, Бударки и Землянки.
На Купянском направлении под артиллерийские и минометные обстрелы попали Двуречная, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.
На Лиманском направлении в течение суток россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Нанесли авиационные удары по населенным пунктам Невское Луганской области и Ямполевка, Дроновка, Северск, Спорное Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекамянское, Спорному, Раздоловке Донецкой области.
На Бахмутском направлении оккупанты вели наступательные действия в направлении Богдановки, успеха не добились. Нанесли авиационные удары в районах Белой Горы и Торецка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Звановка, Никифоровка, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Калиновка, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Северное Донецкой области.
На Авдеевском направлении захватчики предприняли неудачные попытки наступления неподалеку от населенных пунктов Северное и Невельское. Нанесли авиационные удары в районах Васильевки и Первомайского. Совершили артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новодонецкое, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Невельское, Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении украинские военные отразили все вражеские атаки в районе Марьинки. Россияне понесли потери. В то же время оккупанты обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Георгиевка, Марьинка, Островское, Курахово, Дачное, Победа, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.
На Шахтерском направлении захватчики нанесли авиационные удары в районе Великой Новоселки и Благодатного Донецкой области. Обстреляли населенные пункты Угледар, Шахтерское, Новоукраинка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.
В Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают вести оборонные действия. Нанесли авиационные удары в районе Новоселки Донецкой области и Ольговского, Гуляйполя и Степного Запорожской области. Совершили артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них: Бурлацкое, Зеленое Поле, Новоселка, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье и Каменское Запорожской области и Херсон.
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