Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • 26 лет трагедии на ж/м Тополь в Днепре: как сейчас выглядит место оползня, где стояли дом, садики и школа (ФОТО)

26 лет трагедии на ж/м Тополь в Днепре: как сейчас выглядит место оползня, где стояли дом, садики и школа (ФОТО)

Сегодня 12:55
просмотров

6 июня 1997 года в Днепре произошла она из самых масштабных городских техногенных катастроф. Из-за оползня под землю ушел жилой дом, детский сад и частично школа. Трагедия произошла на жилмассиве Тополь.

Новости Днепра про 26 лет трагедии на ж/м Тополь в Днепре: как сейчас выглядит место оползня, где стояли дом, садики и школа (ФОТО)

Журналисты  dnepr.info решили вспомнить как выглядели ушедшие под землю дома и что теперь, спустя 26 лет находится на их месте.

Жилмассив Тополь строили на грунтах лессовых пород, обладающих просадочными свойствами. На таких грунтах проседание возникает из-за переувлажнения почвы, земля теряет свою несущую способность и это привод к разрушению зданий, стоящих на ней.

Новости Днепра про 26 лет трагедии на ж/м Тополь в Днепре: как сейчас выглядит место оползня, где стояли дом, садики и школа (ФОТО)

В начале июня 1997 года выпало большое количество осадков. Дождь лил несколько дней, особенно сильно, накануне трагедии 5 числа. По официальной версии оползень случился из-за сильных ливней, но местные жители считают, что дожди стали лишь «последней каплей»,   давшей движение грунту. И без него в подвалах домов постоянно стояла вода, так как водопроводная и канализационная системы были долгое время неисправны во всем районе.

Новости Днепра про 26 лет трагедии на ж/м Тополь в Днепре: как сейчас выглядит место оползня, где стояли дом, садики и школа (ФОТО)

Оползень начался в 4 утра – неподалеку от ушедшего под землю дома под землю провалились несколько гаражей в кооперативе. Через час начали рушится детский сад, а после и дом №22. Под землей 9-ти этажное здание оказалось за 40 минут. Около 10 утра начала рушится школа №99. Скорость оползня к этому моменту значительно замедлилась. К 16 часам дня было уничтожено левое крыло и центральная часть здания школы и оползень остановился. Рядом со школой был детский сад, он также был разрушен.

Новости Днепра про 26 лет трагедии на ж/м Тополь в Днепре: как сейчас выглядит место оползня, где стояли дом, садики и школа (ФОТО)

По официальным данным, во время трагедии погиб лишь один человек – он находился в гаражах, ушедших под землю. Жители дома успели покинуть свои квартиры, в садиках и школе детей не было.

Жители близлежащих домов стали быстро собирать вещи и уезжать к знакомым и родственникам. Всех, проживающих в 200 метрах от эпицентра трагедии эвакуировали.

Новости Днепра про 26 лет трагедии на ж/м Тополь в Днепре: как сейчас выглядит место оползня, где стояли дом, садики и школа (ФОТО)

На жилмассиве отключили воду и не подавали ее несколько дней —  для нужд жителей ее привозили машинами.

Новости Днепра про 26 лет трагедии на ж/м Тополь в Днепре: как сейчас выглядит место оползня, где стояли дом, садики и школа (ФОТО)

На одной линии с оползнем находился дом №9. До трагедии жильцы говорили, что здание как будто «двигается», а после оползня оно стало крениться. Дом был признан аварийным и жильцов выселили. Многоэтажка не рухнула, до сих пор она стоит заброшенная и разрушается от времени. Теперь по дому №9 и в его дворе гуляют бомжи, наркоманы и подростки, любящие экстрим.  В начале 2010-х здание хотели снова сделать жилым, даже поставили рамы для окон, но на этом все и закончилось. Новые деревянные рамы потом украли.

Рядом со школой №99 находилась еще одно учебное заведение – школа №52, часть школьников перешла учиться туда. Стадион школы находился совсем рядом с эпицентром трагедии. На нем был застой воды, образовалось болото, которое к 1998 году высохло.

Глубина воронки, образовавшаяся после оползня, составляла около 20 метров.

Новости Днепра про 26 лет трагедии на ж/м Тополь в Днепре: как сейчас выглядит место оползня, где стояли дом, садики и школа (ФОТО)

«Гуляя по стадиону я видела, как к воронке подъезжали грузовые машины и выгружали в нее строительный мусор. Через время ее полностью заполнили. А вот остатки здания детского сада можно было видеть очень долго, лет 5, прежде чем он окончательно разрушился», — вспоминает жительница Днепра Виктория Петрова.

Сейчас о том, что на Тополе произошел оползень напоминает только пустующий дом №9.

Новости Днепра про 26 лет трагедии на ж/м Тополь в Днепре: как сейчас выглядит место оползня, где стояли дом, садики и школа (ФОТО)

Он постепенно разрушается, но уже от времени.

Новости Днепра про 26 лет трагедии на ж/м Тополь в Днепре: как сейчас выглядит место оползня, где стояли дом, садики и школа (ФОТО)

На месте садика находится автостоянка.

Новости Днепра про 26 лет трагедии на ж/м Тополь в Днепре: как сейчас выглядит место оползня, где стояли дом, садики и школа (ФОТО)

Часть местности заросла деревьями.

Новости Днепра про 26 лет трагедии на ж/м Тополь в Днепре: как сейчас выглядит место оползня, где стояли дом, садики и школа (ФОТО)

Раньше, где был дом №22 был пустырь, теперь там много зелени – кустов и несколько деревьев, но также есть и свободное пространство.

Новости Днепра про 26 лет трагедии на ж/м Тополь в Днепре: как сейчас выглядит место оползня, где стояли дом, садики и школа (ФОТО)

На месте школы – частная фирма.

Новости Днепра про 26 лет трагедии на ж/м Тополь в Днепре: как сейчас выглядит место оползня, где стояли дом, садики и школа (ФОТО)

 

старые фото: блог Артема Костюка

Читайте также:

Новости Днепра про 26 лет трагедии на ж/м Тополь в Днепре: как сейчас выглядит место оползня, где стояли дом, садики и школа (ФОТО)Українська Новости Днепра про 26 лет трагедии на ж/м Тополь в Днепре: как сейчас выглядит место оползня, где стояли дом, садики и школа (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Мэр Днепра о подрыве Каховской ГЭС: «Прошу успокоиться и прекратить панику»
    Новости Днепра
    Сегодня 11:25
    Мэр Днепра о подрыве Каховской ГЭС: «Прошу успокоиться и прекратить панику»

    Сегодня ночью российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС.

    В Кривом Роге люди массово скупают питьевую воду после новостей о подрыве Каховской ГЭС
    Новости Днепра
    Сегодня 11:04
    В Кривом Роге люди массово скупают питьевую воду после новостей о подрыве Каховской ГЭС

    В Кривом Роге скупают питьевую воду.

    Подрыв Каховской ГЭС: какая ситуация с водоснабжением в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 10:51
    Подрыв Каховской ГЭС: какая ситуация с водоснабжением в Днепре

    Сегодня ночью российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС.

    Потери России в Украине за сутки: вертолет, 800 оккупантов и 35 ракет
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    Потери России в Украине за сутки: вертолет, 800 оккупантов и 35 ракет

    Потери России в войне в Украине на утро вторника, 6…

    Последние новости

    Новая Каховка уходит под воду, в центре плавают лебеди: фото последствий подрыва Каховской ГЭС
    Новая Каховка уходит под воду, в центре плавают лебеди: фото последствий подрыва Каховской ГЭС

    Под воду уходят целые деревни.

    Сегодня 11:53
    просмотров
    Филатов: «Подрыв на Каховском водохранилище не влияет на водоснабжение города Днепра»
    Филатов: «Подрыв на Каховском водохранилище не влияет на водоснабжение города Днепра»

    Важная информация!

    Сегодня 11:49
    0
    просмотров
    Мэр Днепра о подрыве Каховской ГЭС: «Прошу успокоиться и прекратить панику»
    Мэр Днепра о подрыве Каховской ГЭС: «Прошу успокоиться и прекратить панику»

    Сегодня ночью российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС.

    Сегодня 11:25
    1
    просмотров
    В Кривом Роге люди массово скупают питьевую воду после новостей о подрыве Каховской ГЭС
    В Кривом Роге люди массово скупают питьевую воду после новостей о подрыве Каховской ГЭС

    В Кривом Роге скупают питьевую воду.

    Сегодня 11:04
    просмотров
    Подрыв Каховской ГЭС: какая ситуация с водоснабжением в Днепре
    Подрыв Каховской ГЭС: какая ситуация с водоснабжением в Днепре

    Сегодня ночью российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС.

    Сегодня 10:51
    0
    просмотров
    Подрыв Каховской ГЭС: все, что известно о ситуации и какие угрозы существуют
    Подрыв Каховской ГЭС: все, что известно о ситуации и какие угрозы существуют

    Каховскую ГЭС взорвали. Собрали все, что известно по состоянию на данный момент.

    Сегодня 10:17
    0
    просмотров
    Потери России в Украине за сутки: вертолет, 800 оккупантов и 35 ракет
    Потери России в Украине за сутки: вертолет, 800 оккупантов и 35 ракет

    Потери России в войне в Украине на утро вторника, 6 июня, составили 800 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 211 150 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет и 35 ракет.

    Сегодня 10:00
    просмотров
    Каховская ГЭС полностью разрушена, – Укргидроэнерго
    Каховская ГЭС полностью разрушена, – Укргидроэнерго

    Сегодня ночью, 6 июня, российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС.

    Сегодня 09:51
    1
    просмотров
    Россияне не оставляют Никопольский район в покое: как прошла ночь
    Россияне не оставляют Никопольский район в покое: как прошла ночь

    В небе над Днепропетровской областью силы ПВО сбили ракету и два беспилотника.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    В Днепре изменится движение трамваев №1, №18 и №19
    В Днепре изменится движение трамваев №1, №18 и №19

    Сегодня, 6 июня, в Днепре изменится движение трамваев №1, №18 и №19.

    Сегодня 09:00
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх