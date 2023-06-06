26 лет трагедии на ж/м Тополь в Днепре: как сейчас выглядит место оползня, где стояли дом, садики и школа (ФОТО)

6 июня 1997 года в Днепре произошла она из самых масштабных городских техногенных катастроф. Из-за оползня под землю ушел жилой дом, детский сад и частично школа. Трагедия произошла на жилмассиве Тополь.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить как выглядели ушедшие под землю дома и что теперь, спустя 26 лет находится на их месте.

Жилмассив Тополь строили на грунтах лессовых пород, обладающих просадочными свойствами. На таких грунтах проседание возникает из-за переувлажнения почвы, земля теряет свою несущую способность и это привод к разрушению зданий, стоящих на ней.

В начале июня 1997 года выпало большое количество осадков. Дождь лил несколько дней, особенно сильно, накануне трагедии 5 числа. По официальной версии оползень случился из-за сильных ливней, но местные жители считают, что дожди стали лишь «последней каплей», давшей движение грунту. И без него в подвалах домов постоянно стояла вода, так как водопроводная и канализационная системы были долгое время неисправны во всем районе.

Оползень начался в 4 утра – неподалеку от ушедшего под землю дома под землю провалились несколько гаражей в кооперативе. Через час начали рушится детский сад, а после и дом №22. Под землей 9-ти этажное здание оказалось за 40 минут. Около 10 утра начала рушится школа №99. Скорость оползня к этому моменту значительно замедлилась. К 16 часам дня было уничтожено левое крыло и центральная часть здания школы и оползень остановился. Рядом со школой был детский сад, он также был разрушен.

По официальным данным, во время трагедии погиб лишь один человек – он находился в гаражах, ушедших под землю. Жители дома успели покинуть свои квартиры, в садиках и школе детей не было.

Жители близлежащих домов стали быстро собирать вещи и уезжать к знакомым и родственникам. Всех, проживающих в 200 метрах от эпицентра трагедии эвакуировали.

На жилмассиве отключили воду и не подавали ее несколько дней — для нужд жителей ее привозили машинами.

На одной линии с оползнем находился дом №9. До трагедии жильцы говорили, что здание как будто «двигается», а после оползня оно стало крениться. Дом был признан аварийным и жильцов выселили. Многоэтажка не рухнула, до сих пор она стоит заброшенная и разрушается от времени. Теперь по дому №9 и в его дворе гуляют бомжи, наркоманы и подростки, любящие экстрим. В начале 2010-х здание хотели снова сделать жилым, даже поставили рамы для окон, но на этом все и закончилось. Новые деревянные рамы потом украли.

Рядом со школой №99 находилась еще одно учебное заведение – школа №52, часть школьников перешла учиться туда. Стадион школы находился совсем рядом с эпицентром трагедии. На нем был застой воды, образовалось болото, которое к 1998 году высохло.

Глубина воронки, образовавшаяся после оползня, составляла около 20 метров.

«Гуляя по стадиону я видела, как к воронке подъезжали грузовые машины и выгружали в нее строительный мусор. Через время ее полностью заполнили. А вот остатки здания детского сада можно было видеть очень долго, лет 5, прежде чем он окончательно разрушился», — вспоминает жительница Днепра Виктория Петрова.

Сейчас о том, что на Тополе произошел оползень напоминает только пустующий дом №9.

Он постепенно разрушается, но уже от времени.

На месте садика находится автостоянка.

Часть местности заросла деревьями.

Раньше, где был дом №22 был пустырь, теперь там много зелени – кустов и несколько деревьев, но также есть и свободное пространство.

На месте школы – частная фирма.

старые фото: блог Артема Костюка

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