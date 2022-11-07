257-й день войны: Лукашук прокомментировал ситуацию в Днепропетровской области

Российские террористы не дают покоя мирным громадам Днепропетровской области не только ночью, но и днем.

«Во второй половине дня российская армия из РСЗО нанесла удар по Марганецу в Никопольском районе. Они разрушили хозяйственную постройку, еще одну повредили. Два частных дома также были практически уничтожены.

Главное, люди не пострадали.

В других частях региона день прошел без обстрелов. Сегодня в нашей области пиротехники Днепропетровской области обезвредили почти два десятка взрывоопасных предметов.

Спокойного и мирного вечера», — написал Лукашук.