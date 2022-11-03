253 дня полномасштабной войны: чем заканчивается этот день в Днепропетровской области

В других районах Днепропетровской области, по его словам, день был спокойным. Сейчас в регионе затишье. Границы региона, как и в течение всех 253 дней полномасштабной войны, находятся под надежной охраной Вооруженных Сил Украины.

«В Никопольском районе оккупационные силы рф обстреляли Марганецкую громаду из РСЗО. К счастью, серьезных последствий не было. Потерь в результате обстрела нет», — сказал Лукашук.

После довольно насыщенной ночи, день в Днепропетровской области оказался относительно спокойным.

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