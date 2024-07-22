25-летний «наркобарон» из Днепра организовал масштабный межрегиональный наркокартель

25-летний житель Днепра создал одну из самых масштабных межрегиональных сетей сбыта наркотиков. Участники организованной группы занимались производством и торговлей Альфа-PVP и амфетамина, а также каннабиса.
Наркоторговцы работали на территории столицы, Харьковской, Сумской, Донецкой, Одесской, Киевской, Днепропетровской, Черновицкой и Николаевской областей. Ежемесячный доход от продажи наркотических веществ составил более 10 млн. грн.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Наркодельцы предлагали и сбывали свою «продукцию» через разветвленную сеть Telegram-каналов. Во избежание идентификации продажи проходили без личных встреч с клиентами – путем так называемых «закладок».
Нацполиция провела 50 санкционированных обысков по территории девяти регионов Украины. Из незаконного обращения изъято более 20 кг солей Альфа-PVР, амфетамин, мефедрон, каннабис, таблетки MDMA, 200 LSD марок, стоимость которых по ценам «черного» рынка составляет более 11 миллионов гривен, а также наличные деньги в разной валюте в сумме 2,8 млн грн, 8 автомобилей стоимостью более 170 тысяч долларов, оружие и патроны к нему.
Были задержаны 14 человек. Следователи сообщили им о подозрении по ч. 2, 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал всем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжаются мероприятия по разоблачению других лиц, причастных к наркопреступлениям.
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